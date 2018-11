AirLeap vd: "Vi tittar med intresse på Kronoby men inga beslut är fattade"

Flygbolaget AirLeap tittar med intresse på direktlinjen Kronoby-Arlanda men inga beslut är fattade. Vi måste först stabilisera våra övriga linjer säger vd Magnus Ivarsson på AirLeap.

Trafiken från Kronoby kunde knappast komma igång före nyår även om ett beslut skulle fattas nu, det måste finnas en tid för införsäljning före det säger Magnus Ivarsson.

Måste se helheten

Om och när trafiken kommer i gång från Kronoby till Stockholm så handlar det om en direktlinje.

Kronoby flygplats. Karleby-Jakobstad flygplats. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Nextjet flög i tiderna en period med mellanlandning i Björneborg och vidare till Stockholm men nåt liknande är inte aktuellt enligt Ivarsson.

AirLeap flyger idag från Åbo till Mariehamn och vidare till Stockholm men det är inte aktuellt att koppla ihop Kronoby med den linjen. AirLeap trafikerar också från Karlstad och Jönköping till Arlanda.

- Det handlar om att se helheten och hur man får in Kronoby på ett effektivt sätt in i resten av slingorna, hur vi kan utnyttja ett befintligt plan som flyger en annan rutt in i den här produktionen.

AirLeap fick sitt flygtillstånd av Transportstyrelsen i Sverige för några veckor sedan, före det hyrde bolaget in flygkapacitet av andra bolag.