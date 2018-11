Fem finländare på poäng då Montreal vände tvåmålsunderläge till seger – Armia avgjorde på straffar och prisade Niemi spikade igen

New York Islanders hade vunnit fem matcher i rad och var på väg mot sin sjätte raka seger då laget tog ledningen med 3–1 mot Montreal Canadiens i den första perioden. I den första periodvilan vände ändå allt. Montrealmålvakten Antti Niemi släppte inte in en enda puck under matchens 50 sista minuter och blev hjälte. Det här var vår sämsta match för säsongen, konstaterade Islanderstränaren Barry Trotz efter matchen.

Matchens första kvart bjöd på hela fyra mål. Valtteri Filppula gav efter 07:44 Islanders ledningen med 2–1 på assist av Leo Komarov. Komarov vaskade fram ett två mot ett-läge och serverade Filppula som inte hade några problem med att hitta nätmaskorna.

Målet var Filppulas femte för säsongen och det anmärkningsvärda är att finländaren bara har haft tolv skott på mål denna höst.

Sju minuter senare ökade Casey Cizikas med sitt andra mål för kvällen hemmaledningen till 3–1.

– Alla matcher kan inte vara perfekta, men det spelar roll hur man agerar i vissa situationer. Jag tror att vår reflektion i den första periodpausen var oerhört bra, sade Montreals chefstränare Claude Julien efter matchen enligt ligans webbplats.

Domi dominerar

Och efter periodvilan vände det så småningom.

Med sitt åttonde mål för säsongen reducerade Montreals Max Domi till 2–3 i den andra perioden. Domi har nu 8 + 4 = 12 poäng på sina 10 senaste matcher. Det totala saldot är 8 + 7 = 15 poäng poäng på 14 matcher.

Det anmärkningsvärda är att Domi, som tidigare spelade för Arizona Coyotes, bara kom upp i blygsamma nio mål per säsong under de två föregående säsongerna.

I den tredje perioden var Montreal i kapp. Efter 47:43 satte Artturi Lehkonen sin andra strut för säsongen på styrning, den här gången på assist av Noah Juulsen och Jesperi Kotkaniemi. Lehkonen som gjorde mål i premiären hade då gått mållös i över 12 matcher i rad.

Armia straffhjälte

Matchen gick till först förlängning, som inte bjöd på något avgörande, och sedan till straffar.

Jesperi Kotkaniemi missade sitt försök i den fjärde omgången.

– Jag försökte bara ge målvakten huvudvärk, sade Kotkaniemi till Eric Engels.

Jesperi Kotkaniemi i den fjärde straffomgången. Jesperi Kotkaniemi missade sin straff. Bild: AFP / Lehtikuva

Joel Armia gjorde matchens enda straffmål i den femte omgången.

Antti Niemi i Montreals mål, som efter Cizikas 3–1-mål hållit målet rent i över 50 minuter, släppte inte in något straffmål och Montreal vann därmed med 4–3 på bortais.

– Jag visste vad jag skulle försöka mig på så det var bra att det fungerade, kommenterade straffhjälten Armia.

"Han gav oss chansen"

Det var ändå Niemi som prisades högst.

– Han var vår bästa spelare i kväll – otrolig, tyckte Domi och fick medhåll av lagkamraten Jonathan Drouin.

– Niemi gjorde ett bra jobb efter den första perioden. Det var inte hans bästa start, men han kom igen och spelade riktigt bra.

Även Montrealtränaren Claude Julien var nöjd med finländarens insats.

– Han gjorde som det övriga laget. Från och med den andra perioden spikade han igen, gjorde några stora räddningar då han måste och gav oss chansen att ta oss tillbaka.

Identiskt poängsaldo

Tränarkollegen Barry Trotz i Islanders var inte alls belåten.

– Vi var helt enkelt förfärliga. Det här var vår sämsta match för säsongen.

Montreal har nu 18 poäng efter 14 matcher, vilket inte ens räcker till en topp-3-placering i den tuffa Atlanticdivisionen. New York Islanders, vars fem matcher långa segersvit bröts, saldo är identiskt. Det räcker ändå till en förstaplats i Metropolitandivisionen.

Resultat:

Washington – Edmonton 4–2

EDM: Mikko Koskinen – reservmålvakt

EDM: Jesse Puljujärvi 0 + 0 = 0, +/- 0,

Pittsburgh – New Jersey 1–5

PIT: Olli Määttä 0 + 1 = 1, -2, 17:36

PIT: Juuso Riikola 0 + 0 = 0, +/- 0, 15:16

NJD: Sami Vatanen 0 + 0 = 0, -1, 21:34

NY Islanders – Montreal 3–4 (efter straffar)

NYI: Valtteri Filppula 1 + 0 = 1, +1, 13:43

NYI: Leo Komarov 0 + 1 = 1, +1, 15:36

MTL: Joel Armia 0 + 1 = 1, +/- 0, 16:05

MTL: Jesperi Kotkaniemi 0 + 1 = 1, +/- 0, 13:07

MTL: Artturi Lehkonen 1 + 0 = 1, +/- 0, 19:26

MTL: Antti Niemi 21/24 räddningar, 64:51

Boston – Dallas 2–1 (efter förlängning)

BOS: Tuukka Rask 24/25 räddningar, 64:29

DAL: Miro Heiskanen 0 + 1 = 1, +/- 0, 24:12

DAL: Julius Honka 0 + 0 = 0, +1, 16:01

DAL: Esa Lindell 0 + 0 = 0, +1, 25:03

Arizona – Philadelphia 2–5

ARI: Antti Raanta – reservmålvakt

PHI: Jori Lehterä 0 + 0 = 0, -1, 09:52

