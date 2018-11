Ny mätning: De flesta britter vill stanna i EU

En klar majoritet av britterna skulle rösta för fortsatt medlemskap i EU. Det framgår av en mätning, som TV-kanalen Channel 4 har låtit göra.

I händelse av en ny folkomröstning skulle totalt 54 procent säga ja till ett fortsatt EU-medlemskap för Storbritannien. 46 procent skulle stöda ett brittiskt EU-utträde, visar mätningen.

I undersökningen beaktades inte de som inte alls skulle delta i en folkomröstning, eller de som svarade "vet inte".

Mätningen gjordes av analysföretaget Survation mellan den 20 oktober och 2 november. Totalt 20 000 personer deltog i undersökningen på nätet. Någon felmarginal anges dock inte.

Enligt Channel 4 är det den största oberoende Brexit-undersökningen som någonsin har gjorts. Resultatet offentliggjordes på måndagskvällen i den direktsända debatten What the Nation Really Thinks.

Mätningen visar att stödet för brexit har fallit med runt tio procentenheter i vissa städer. I Southampton röstade 53,8 procent av väljarna för två år sedan ja till att lämna EU - nu är andelen 41,8 procent. I Birmingham har andelen brexitanhängare sjunkit från 50,4 till 41,8 procent.

I juni 2016 röstade 51,9 procent av britterna för ett EU-utträde. De flesta mätningar inför folkomröstningen tydde ändå på ett övertag för EU-anhängarna.

Premiärminister Theresa May har upprepade gånger avvisat kraven på en ny folkomröstning.