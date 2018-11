Nya Åland: Lagkaptenen Kojolas framtid i IFK Mariehamn är ett frågetecken – många spelare lämnar klubben där ekonomin börjar bli ett konkret problem

"Det här var vår sämsta match för säsongen."

New York Islanders hade vunnit fem matcher i rad och var på väg mot sin sjätte raka seger då laget tog ledningen med 3–1 mot Montreal Canadiens i den första perioden. I den första periodvilan vände ändå allt. Montrealmålvakten Antti Niemi släppte inte in en enda puck under matchens 50 sista minuter och blev hjälte. Det här var vår sämsta match för säsongen, konstaterade Islanderstränaren Barry Trotz efter matchen.