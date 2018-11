Skämt å sido ville vara en finlandssvensk Monty Python

Skämt å sido var hemlagad snällhumor från Vasa 1993. Skådisarna inspirerades av engelska komediserier såsom Monty Python och inspelningarna var ännu roligare än själva sketcherna.

Alla 15 delar av Skämt å sido hittas på Arenan för ett år framåt.

Skämt å sido inspirerades av engelska komediserier typ Monty Python och Not the nine o clock news, berättar Gert Sabel som var en av de medverkande.

De övriga amatörskådisarna var Per-Uno Björklund, Camilla Forsén-Ström, Roland Rantschukoff och Carola Sarén.

Gert Sabel säger att förebilderna när gänget skapade sketch-karaktärer var skådisar som Lasse Brandeby, Vesa-Matti Loiri, John Cleese och Rowan Atkinson.

Serien var ursprungligen menad för lite äldre barn och tonåringar, men många av sketcherna blev kanske lite för vuxna för barn.

Sabel minns att inspelningstakten var mycket tuff.

- Vi bandade normalt in ungefär 15-20 sketcher per dag. För att vi skulle hinna med allt var vi tvungna att se till att flera sketcher utspelades i samma miljö.

- Flera hundra sketcher brände vi väl av med, tror Gert.

Gert Sabel berättar att inspelningarna var mycket roliga

- I en westernsketch drog vi ut på scenen bara för att vi njöt av att se Rolle Rantschukoffs karaktär Sam tvingas äta ärtsoppa.

Rolle hatade ärtsoppa, men minen blev den rätta.... ― Gert Sabel

Roland Rantschukoff, 2017

- En gång hade Peruna (Per-Uno) Björklund svårt att förstå vad hans sketch gick ut på. Gång efter annan steg han in i bild viftande på kastanjetter och inget mer.

Efter tre tagningar orkade han inte längre hålla masken utan erkände att han inte fattade ett dugg. Vi påminde honom om att han också skulle säga sin replik.

Han gjorde det i sista tagningen och förhoppningsvis blev sketchen lite roligare, berättar Gert Sabel.

Gert Sabel jobbar numera på barnredaktionen i Vasa.