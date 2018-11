Yle X3M gör om centralparken i Pargas till näsdagscirkus - Fantastisk motocrosshow och brinnande programledare

Årets tema för Näsdagen (9 november) är cirkus, och för Yle X3M betyder det äckel, stunt och wow-faktor! Det blir “lyckohjul” med illasmakande grejer att äta, och ju mer pengar vi får in, desto galnare blir vi. Som exempel kan nämnas att vi är beredda att tända eld på en av våra programledare.

Tidigare år har vi bland annat cyklat, simmat och dansat. Det här året blir det X3Ms cirkus som ska samla in pengar på näsdagen! Fredagen slutar med en Grande Finale där Finlands bästa freestyle-motocrossförare Sebastian Westberg hoppar över våra redaktörer med sin hoj. Hur många redaktörer frågar du dig? Det är du med och påverkar! Ju mer pengar vi samlat in under dagen, desto fler X3M:are ställer sig i farozonen under hoppet.

Missa inte detta! Fredagen den 9.11 sänder Yle X3M live från Centralparken i Pargas. Du kan följa med på plats och ställe mellan klockan 6 på morgonen 18 på kvällen, eller via x3m.yle.fi där allt förstås streamas live.

Påverka redan nu

Vill du vara med och se till att Märtas, Simons, Millis, Hannes, Olivers och Joppes Näsdag blir riktigt hemsk, så kan du redan nu donera pengar till näsdagsinsamlingen. Skicka ett sms med texten “X3M” till 16499 så donerar du 5 euro till insamlingen för världens barn.