Låtskrivaren Patric Sarin har skrivit musik på både svenska och finska: "Finlandssvensk musik saknar den finska självmordsmelankolin"

Finlandssvensk musik är glad och finsk musik är dyster. Håller du med? Den finlandssvenska musiken influeras ofta av svensk och internationell musik medan den finska musiken har helt egna särdrag - åtminstone om man frågar låtskrivaren Patric Sarin.

- Finlandssvensk musik för mig är vad jag har lyssnat på som barn. Jag har lyssnat på ABBA, Elvis och Beatles och inte alls på finsk musik. Jag skulle säga att den finlandssvenska musiken är mera internationell än den finska musiken, säger Sarin.

Artisten Mattias Björkas från bandet Vasas flora och fauna håller med om att den finlandssvenska musiken ofta får influenser utifrån, som till exempel från Sverige.

Därför är det också svårt att säga vad som kännetecknar finlandssvensk musik.

- Finlandssvensk musik saknar lite en egen identitet. Jag tror det har att göra med språkgruppens storlek, säger Björkas.

Men han tycker att influenser utifrån ofta överskattas i konstnärliga sammanhang.

- Det kan vara bra att kunna ta till sig intryck utifrån, men det kan också betyda att man blir en blek kopia av något som redan har gjorts, säger Björkas.