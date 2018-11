Dags att fixa klimatet: 5 grejer vi i Finland måste göra för att undvika klimatkaos

Kina är i nuläget en av de allra värsta förorenarna, men mittens rike har också den kanske mest avancerade planen för att minska på utsläppen. Kina investerar enorma summor i grön teknologi och säger att man kommer att nå sina klimatmål före utsatt tid. Bland annat har Kina förbundit sig till att före 2030 minska mängden koldioxidutsläpp i förhållande till BNP med 60 procent jämfört med nivåerna 2005, öka skogsvolymen med 4,3 miljarder kubikmeter (man hade redan ifjol uppnått nästan 2,7 miljarder av det), och öka den fossilfria energins andel av primärenergianvändningen till 20 procent.

USA:s klimatpolitik är lite kaotisk då Donald Trumps regering är förhållandevis klimatskeptisk. På president Obamas tid var målsättningen att till 2025 minska utsläppen med minst 26 procent jämfört med nivåerna 2005. Många aktörer i USA har lovat fortsätta följa det målet, bland annat flera världskända IT-företag i Silicon Valley, staden New York och delstaten Kalifornien, i en kampanj som kallas “We are still in”.

Indien har lovat sänka sin BNP:s utsläppsintensitet med minst 33 procent före 2030 jämfört med 2005. Indien vill innan 2030 också ha infrastruktur klar för att 40 procent av landets elproduktion ska vara fossilfri. Indien tänker också skapa en ny 2,5-3 biljoner tons kolsänka med hjälp av skogsindustrin (Finlands kolsänkor binder sammanlagt 6,8 miljarder ton).