Knivattack i Melbourne utreds som terrordåd

En person dödades och två skadades allvarligt i Melbourne, Australien, då de knivhöggs av en man som också tände eld på sitt fordon. Gärningsmannen sköts ihjäl av polisen.

Människor i Australiens näststörsta stad Melbourne skrämdes upp mitt i eftermiddagsrusningen då en man plötsligt gick till attack mot fotgängare.

Mannen steg ur sitt fordon, tände eld på det och gick sedan till angrepp mot människor på gatan med en kniv.

Bilder från attentatsplatsen visar hur gärningsmannen också gör utfall mot poliser med sin kniv, innan han blir skjuten. Han dog senare på sjukhus av sina skottskador.

Polisen närmar sig gärningsmannen (bakom grenverket) efter att han knivhuggit flera personer i Melbourne. Polisen närmar sig gärningsmannen (bakom grenverket) efter att han knivhuggit flera personer i Melbourne. Bild: EPA-EFE/STR AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

Polisen uppger att man utreder attacken som ett terrordåd. Det fanns också gascylindrar i den bil som gärningsmannen tände eld på.

Gärningsmannen var somalier, men hade bott i Australien i decennier. Han och några av hans anhöriga var kända av polisen sedan tidigare.

Terrorgruppen IS propagandaapparat Amaq uppgav senare på fredagen att gärningsmannen var medlem av IS. IS brukar ofta ta på sig attentat av det här slaget, frånsett vilken kontakt som de facto funnits mellan IS och gärningsmän.

Källor: AP, AFP, Reuters, BBC