Österrikisk överste misstänks ha spionerat för Ryssland sedan 1990-talet – fick 300 000 euro för uppgifter om stridsflygplan

En pensionerad österrikisk överste misstänks ha spionerat för Rysslands räkning i över 20 års tid. Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz och försvarsminister Mario Kunasek höll en presskonferens om fallet på fredagen.

Den 70-årige översten pensionerades nyligen från Österrikes armé. Han misstänks ha värvats under 1990-talet och fortsatt spionera för rysk underrättelsetjänst ännu i år.

- Ryskt spionage i Europa är oacceptabelt och förkastligt, sade Kurz.

Översten misstänks bland annat ha överlämnat information om stridsflygplanet Eurofighter och han ska ha fått 300 000 euro för informationen.

Försvarsminister Mario Kunasek uppgav att man fått reda på det misstänkta spioneriet för några veckor sedan från en annan europeisk underrättelsetjänst.

- Om misstankarna bekräftas kommer det på intet sätt att förbättra relationerna mellan Ryssland och EU, konstaterade Kurz.

Österrikes utrikesminister Karin Kneissl har kallat till sig Rysslands ambassadör i Österrike på grund av fallet och dessutom ställt in ett tilltänkt Rysslandsbesök.