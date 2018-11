Allt yngre idrottare drabbas av belastningsskador - tränarna måste lyssna mera på de unga

Belastningsskadorna hos allt yngre idrottare ökar, säger läkaren Stefan von Knorring som är specialiserad i idrottsmedicin.

- Framförallt i åldern 10-16 år, när den främsta tillväxten sker, är man mest utsatt, säger han.

Det handlar i första hand om belastningsskador, men det sker också akuta skador i samband med olycksfall inom idrotten.

Så kallade Schlatter-skador redan hos tioåringar

Schlatter-skador uppkommer som en övergående överbelastningsskada hos växande personer som utför repetitiva övningar i sin träning. Det handlar oftast om hoppning, bollsporter eller löpning.

Skadan uppkommer i två varianter beroende på var överbelastningen sker.

Osgood-Schlatter är en variant när sjukdomen uppkommit i utskottet till skenbenet, och Sinding Larsen-Johansson när den uppkommit vid knäskålens nedre kant.

Enligt von Knorring är ökningen särskilt tydlig under den senaste 10-årsperioden.

I hans eget utredningsmaterial märker han att belastningsskadorna, som tidigare blev vanliga hos 14-15-åriga unga idrottare, numera förekommer redan i tioårsåldern.

- Orsakerna är flera, säger han. Träningsmängden är tuffare och man har mindre pauser. Träningen är oftast också hårdare styrd och blir därmed för ensidig.

Läkare Stefan von Knorring. Idrottsläkare Stefan von Knorring

Mera mångsidig träning

Stefan von Knorring menar att tränarna måste lyssna mera på sina unga idrottare, och vara medvetna om att det förekommer mer skador i vissa åldersgrupper.

Dessutom är det viktigt att träna mångsidigt.

- Särskilt viktigt är det att följa med den så kallade "tillväxtspurten", det vill säga när ungdomarna kan växa 10-15 cm per år. Då är risken för till exempel Schlatter-skador som störst.

Det är svårt att undvika de här skadorna, säger von Knorring.

- Men kom i alla fall ihåg att vila tillräckligt länge mellan träningspassen.

Skynda långsamt efter skador och tänk på mångsidigheten, är idrottsläkarens bästa råd.

Annika och Matilda Tidström. Annika och Matilda Tidström framför fotbollsplan. Bild: yle/Peter Fahllund

14-åriga Matilda kämpar mot skador

En som fått sin beskärda del av den här så kallade Schlatter-skadan är 14-åriga Matilda Tidström.

Svenska Yle träffar henne en tidig höstmorgon tillsammans med mamma Annika, som också fungerar som lagledare i dotterns lag.

- Redan för några år sedan drogs jag med hälproblem över en treårsperiod, säger Matilda. Det gick så småningom om, och jag var frisk en tid.

Men nu i maj fick Matilda ont i knäna. Hon tränade från och till, men blev sedan tvungen att hålla en längre paus i augusti-september.

- Det har hjälpt ganska bra, säkert tack vare att jag kunde hålla pausen, säger Matilda.

- Så just nu tränar jag för fullt.

Juniorträning flickor tränar Bild: Yle/Erica Vasama

En tredjedel av flickorna skadade

Mamma Annika ser mycket av de här problemen i sitt lag. Det börjar ofta med just hälarna och sedan fortsätter det med benproblem och till exempel sträckningar.

Matilda spelar i ett framtidslag, VIFK- VFA-Puolen Suomen liiga-laget. Av de cirka nitton flickorna har fem, sex stycken kontinuerligt olika krämpor.

- Så det är nog allvarligt, säger Annika Tidström. Flickorna kämpar så gott de orkar och vågar.

- Ibland sätter vi is på och blåser, och så tar vi nog pauser emellanåt. Men kanske för litet.

- Men det är svårt, säger Matilda, det här med att ta pauser. Man vill så gärna in i leken igen.

Att vara lagledare ger mycket

Mamma Annika har fungerat som lagledare i flera år. Det har gett henne mycket att få ha varit med under resans gång med flickorna.

- Roligast är det att kunna stöda, hjälpa och serva flickorna. Att få se dem växa och vara med när de kämpar i både glädje och sorg.

Hur ser hon då på problematiken med tålamodet under flickornas skadeperioder - har tränarna och lagledarna för bråttom?

- Som jag ser det har vi nog haft en väldigt bra tränarstab hela vägen.

De har ofta själv spelat fotboll och vet vad det handlar om. De känner till skadorna och vet vad de går ut på. Hon uppfattar inte att tränarstaben sätter någon press på att de ska in i matchning för fort.

Skadorna är "the name of the game"

- Det här med småskador är nog "the name of the game" nuförtiden, säger Annika Tidström.

- Man ser skadorna som naturliga och att de hör till. Och så sätter man is på!, säger hon en aning galghumoristiskt.

Fotbollsträning Bild: Yle/Niklas Fagerström

Också de här 14-åringarna tränar både ofta och hårt idag. Det blir fyra gånger i veckan och någon match på det.

Och hon förstår nog att de här skavankerna och skadorna uppkommer i och med att träningen är så tuff och många gånger för ensidig.

- Men samtidigt är det naturligt att det blir så här. Flickorna är tvungna att satsa i det här skedet.

En ganska besvärlig ekvation, säger Tidström. Matilda håller med om att skadorna nog i dag är en del av spelet.

- Jag vet att många av mina lagkamrater har skador och jag tycker ju nog själv att det hör till att ha ont när man spelar fotboll.

Ojdå, det låter tufft! Men funderar ni ändå på att ta det lugnt när ni är skadade?

- Jo, jodå, säger Matilda.

Fast det låter kanske inte helt övertygande.

Småskadade kör lättare övningar

Mamma Annika tillägger att de spelare som dras med skador får ta egna, lättare övningar mellan varven.

- Sedan har vi ju vår väska med olika värmesalvor, kylsprej, förband och tejpningar. Vi har också tillgång till fysioterapeuter.

Storspelaren Laura Kalmari. Laura Kalmari asuu nykyään Ruotsissa Bild: Yle/Tiina Jensen

Om hon får vara frisk så är målet för Matilda klart. Hon och laget vill delta i Laura Kalmari-turneringen i sommar.

Där möts de bästa lagen i landet i turneringen som är döpt efter en av Finlands bästa spelare genom tiderna.