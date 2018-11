Känslosamt när tusentals supportrar hedrade döde ägaren: ”En av klubbens sorgligaste dagar”

Leicester har haft sorg i ett par veckor. I första hemmamatchen sedan Vichai Srivaddhanaprabhas död blev det stora hyllningsscener för ägaren. "Han är en legend", säger en supporter.

Efter matchen mellan Leicester City och West Ham för två veckor sedan skedde en tragisk olycka när Leicesterägaren Vichai Srivaddhanaprabhas helikopter kraschade utanför arenan.

Srivaddhanaprabha och fyra andra personer dog och sedan dess har Leicester skakats av sorg. Thailändaren var en omtyckt ägare och hans död har berört många.

Inför dagens hemmamatch mot Burnley hyllades Srivaddhanaprabha. En marsch till arenan samlade tusentals människor. På plats visade en hyllningsvideo, Leicesters supportrar vecklade ut ett stort lakan med texten ”Khun Vichai, Forever in our Hearts” och använde specialgjorda halsdukar.

Före avspark hölls också en tyst stund. Nyhetsbyrån AFP fångade några supportrars tankar.

– Ingen ägare har gjort vad han gjorde med Leicester City. Han är en legend.

– Det är en av klubbens sorgligaste dagar.

Vichai Srivaddhanaprabha var omtyckt i Leicester. Leicester City, helikopterkraschen. Bild: Rex Features Ltd 2012/All Over Press