Niskanen chanslös mot Hakola i premiären – förlorade med en halv minut

Bild: All Over Press

Ristomatti Hakola vann distansloppet i finska cupen. Ristomatti Hakola. Bild: All Over Press

Det blev ingen seger för Iivo Niskanen i säsongspremiären. I det klassiska distansloppet i finska cupen var Ristomatti Hakola för svår. Inte den bästa säsongspremiären men ungefär som jag förväntade, säger Niskanen.

Det solklart största intresset i herrarnas lopp över 13,2 km i finska cupen i Rovaniemi riktades mot Iivo Niskanen. OS-guldmedaljören skulle göra sin första tävling för säsongen och dessutom i klassisk stil.

Förhandsfavoriten Niskanen höll till i täten under loppet men det blev ingen seger. Ristomatti Hakola som främst är sprinter men som gjort bra distanslopp överraskade och vann tävlingen.

– Jag trodde att jag skulle vara på pallen, om man besegrar Niskanen i klassisk stil så är det inte dåligt. Det här ger bra självförtroende inför världscupstarten i Ruka, säger Hakola till Yle.

Svagt sista varv av Niskanen

Hakola satte full fart från start och höll Niskanen några sekunder bakom sig. På det sista varvet tröttnade Niskanen och Hakola vann till slut med hela 29,8 sekunder.

Någon fara på taket vad gäller andraplatsen var det inte för Niskanen. Han gick i mål 35 sekunder före trean Lari Lehtonen.

– Det sista varvet var ganska svagt. Ibland går det så här, återhämtningen har varit ganska så svår den senaste tiden. Inte den bästa säsongspremiären men ungefär som jag förväntade, säger Niskanen.

Niskanen fick nöja sig med andraplatsen i Rovaniemi. Iivo Niskanen. Bild: Yle/Tomi Hänninen

Juuso Haarala från IF Minken gjorde ett starkt lopp i Rovaniemi och gick i mål på sjunde plats. På det sista varvet fick han draghjälp av Kari Varis och lyckades hålla en jämn och hård fart hela loppet.

– Jag brukar gå ut för hårt och krokna på slutet men nu höll det hela vägen. Det var också målsättningen för den här tävlingen. Den här säsongen vill jag ta ytterligare ett kliv jämfört med ifjol, säger Haarala.

Resultat:

1. Ristomatti Hakola 33.50,7

2. Iivo Niskanen +29,8

3. Lari Lehtonen +1.04,7

4. Perttu Hyvärinen +1.11,3

5. Lauri Vuorinen +1.27,4

6. Joonas Sarkkinen +1.42,3

7. Juuso Haarala IF Minken +1.43,3

-------------------

15. Ari Luusua Ski Team Mäenpää +2.51,6

36. Oscar Högnabba IF Åsarna +4.16,7

57. Kasper Lönnbäck IF Minken +6.03,9

69. Axel Aurén IF Åsarna +6.49,2

76. Benjamin Holmgren IF Sibbo-Vargarna +8.06,2

82. Anton Damlin Norrvalla Ski Team +9.10,7