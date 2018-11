Pärmäkoskis formbesked: Överlägsen i säsongspremiären

Krista Pärmäkoski är en av världens främsta på 10 km klassiskt. Inte så konstigt att hon var helt överlägsen på sträckan i finska cupen i Rovaniemi. Andrea Julin var bästa FSS-åkare på 14:e plats.

Skidsäsongen har nu kommit igång på allvar. Säsongens första distanslopp i finska cupen kördes i dag i Rovaniemi och största delen av landslagsåkarna fanns på plats.

Krista Pärmäkoski gjorde säsongsdebut då damerna åkte 10 km klassiskt och gav ett tidigt formbesked. Förra vinterns trefaldiga OS-medaljör lekte hem segern i regnigt väder och vann med 28,7 sekunder före Johanna Matintalo.

– Planen var att gå ut fort i början av tävlingen men kroppen var lite trögstartad. Jag ville skida tekniskt bra i dag, det lyckades inte helt men jag är nöjd med insatsen.

– Bara vi får lite bättre förhållanden så tror jag att jag är på väg mot storformen, det har träningarna under lägren visat, säger Pärmäkoski till Yle.

Pärmäkoski kopplade ett litet grepp om segern redan vid den första mellantiden efter 1,4 kilometer och ökade sedan försprånget till det övriga fältet ju längre tävlingen led. Halvvägs in i tävlingen var avståndet ner till Matintalo redan över 20 sekunder.

Julin bäst av FSS-åkarna

Matintalo avslutade tävlingen starkt och ryckte ifrån Laura Mononen i kampen om andraplatsen.

– Den här tävlingen var mest för att få igång säsongen. Jag lyckades hålla farten ganska bra i tävlingen, säger Matintalo.

IF Minkens Andrea Julin, som är tillbaka i fullt slag efter ryggoperationen i våras, var bäst av FSS-åkarna på 14:e plats. Julin hade behövt åka runt 20 sekunder snabbare för att gå in bland de tio bästa i tävlingen.

– På det andra varvet så föll jag i den första backen. Jag vet inte riktigt vad som hände, jag måste fråga tränarna.

– Det är fint att kunna tävla igen och jag är kanske lite mer nervös än normalt. Då jag tänker på var jag var förra året så är det bara härligt att tävla, säger Julin.

Finska cupen fortsätter för damernas del med sprinten på söndag.

Samtidigt som finska cupen avgörs i Rovaniemi går en Fis-tävling i Olos. Där valde Kerttu Niskanen att tävla på 5 km klassiskt. Niskanen slutade på sjunde plats, en dryg halvminut efter segraren Victoria Carl från Tyskland.

Resultat:

1. Krista Pärmäkoski 29.06,9

2. Johanna Matintalo +28,7

3. Laura Mononen +37,6

4. Riitta-Liisa Roponen +46,7

5. Eveliina Piippo +54,6

6. Anni Kainulainen +1.21,2

-------------------------

14. Andrea Julin IF Minken +1.53,3

20. Julia Häger IF Minken +2.55,4

23. Hanna Ray IF Minken +3.03,2

29. Linnea Halonen IF Femman +3.34,5

37. Linnea Henriksson IF Femman +3.58,0

39. Jennifer Antell IF Femman +3.59,5

51. Sonja Katajamäki IK Falken +5.23,5

62. Anna-Kajsa Lall IF Femman 6.55,4