”Gårdagen var gr8 af, pranket kmr att bli lit jk xd”- förstår du ungdomarnas språk? Här har du en snabbguide!

”Hon judgea mig mkt när jag tappade våra streaks på sc.” ”Pranket vi ska göra tsm ikv kmr att bli lit.” ”Förra helgen var goals, haha jk xd.”

Förstod du allt av vad som stod där? Ifall inte så har vi gjort en lista på förkortningar och uttryck som ofta används av ungdomar.

Det här är några förkortningar och uttryck som vi ungdomar använder i både talspråk och textmeddelanden. Vi upplever inte att vi lägger in dessa i texter i t.ex. skolan, men när vi pratar med äldre personer glömmer vi lätt bort att inte alla förstår oss.

”Lmao, har du sett den här memen?”

Uttrycken har kommit in i våra ordförråd via sociala medier och vi använder dem dagligen. Nya uttryck och förkortningar uppkommer hela tiden för att folk kommer på dem själva.

På snapchat kommer förkortningarna ofta till användning. En smarttelefon med Snapchat. Bild: www.alextihonov.com/Mostphotos

Vi tycker att det är bra att det finns förkortningar för att det går snabbare att skriva, men ibland har man själv svårt att förstå ifall det är någon förkortning man inte sett tidigare.

”Jag kmr asap, jag har leidon.”

Vissa förkortningar och uttryck används bara inom ett visst område som t.ex. inom spelvärlden. De flesta kommer från engelskan.

Förkortningar:

lmao = laughing my ass off (skrattar mycket)

lol = laughing out loud (skrattar högt)

kmr = kommer

tbh = to be honest (för att vara ärlig)

mp= mielipide (åsikt)

gm/gn= god morgon/ god natt

ss= screenshot (skärmdump)

sc= snapchat

ig= instagram

idk= I don´t know (jag vet inte)

atm= at the moment (för stunden)

tsm= tillsammans

dsm= detsamma

dd= du då

sj= själv

un= ulkonäkö (utseende)

asap= as soon as possible (så snabbt som möjligt)

bs= bullshit

af= as f*ck (som fan)

aka= also known as (även känd som)

gr8= great (bra)

m8= mate (kompis, vän)

fml= f*ck my life (hatar mitt liv)

elr= eller

äd/ly= älskar dig/love you

gg= good game (bra spelat)

yt= youtube

ikv= ikväll

wtf= what the f*ck (vad fan)

irl= in real life (I verkligheten)

ist= istället

jk= just kidding (skojar bara)

vsg= varsågod

ksk= kanske

tb= throwback (tillbakablick)

tbx= tillbaka

thx= thanks (tack)

ofc= of course (självklart, naturligtvis)

mkt= mycket

xD= en glad emoji men man kan också säga “exde” i talspråk

Ungdomarnas språkbruk påverkas av mobiltelefonanvändning och sociala medier. Kaksi poikaa selailee puhelimiaan Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Uttryck:

Leidon= När man är väldigt trött på något har man leidon

Lit= Något är väldigt häftigt

Slay= Cool, perfektion

Swipa= Man sveper t.ex. åt sidan på skärmen

Hunie/naw= Används när något är gulligt, t.ex. ”Hunie, vilken söt hund”

Spamma= När man skickar flera onödiga meddelanden i rad

Adda= Man lägger till någon på sociala medier

Lame (lejm)= Barnslig/tråkig

Random= Slumpmässigt

24/7= Hela tiden

Cringe= pinsamt/obekvämt

Dagar/streaks= När man har skickat flera dagar i rad på snapchat med en person

Blocka= Blockera någon från sociala medier

Hypad= Mycket energi

Igga= Ignorera

Meme= bild eller text som förklarar ett fenomen på ett roligt sätt.

Prank= Bus, att man lurar någon

Tagga= Att man lägger en persons namn i en bild, men kan också betyda att man ser väldigt mycket fram emot något

Screena= Ta en skärmdump (screenshot)

Udda= Underligt, konstigt

Judgea/judge= Att döma något eller någon

Fail= Ett misslyckande

Goals= mål, något är väldigt bra

Text: Elin Hautamäki och Mina Neuman, åk 9, Korsholms högstadium