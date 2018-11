Finlandssvenska Sofi om skogsbränderna i Kalifornien: "Det såg ut som armageddon"

Kalifornien fortsätter brinna. För finlandssvenska Sofi Koivula är det här den värsta branden som hon upplevt under sina sju år i Kalifornien.

Koivula bor i Marina del Rey, ungefär 30 kilometer från Malibu, tillsammans med sin amerikanska man. Marina del Rey är inte direkt i det drabbade området, men branden påverkar livet även för dem.

Det var förra veckans fredag som brandens allvar klarnade för Koivula.

- Det var otroligt skrämmande på fredag kväll. Det såg ut som armageddon med ett enormt djuprött sken i horisonten.

På lördag morgon begav Koivula sig till butiken och plötsligt fylldes området av rök. Hon och hennes man tog sig tillbaka hem där de stängde alla dörrar och fönster.

- Det var så mycket rök att vi valde att stanna inomhus.

Koivula lider av astma och har under helgen haft ont i lungorna när hon andats.

Branden som kallas "Camp Fire" rasade på sluttningarna nära Big Bend, Kalifornien, på lördagen. Bild: AFP / Lehtikuva

"Värsta branden jag har upplevt"

Skogsbranden som härjar i norra Kalifornien beskrivs som områdets dödligaste på 85 år.

Hittills uppges 31 personer ha dött. I södra Kalifornien har ytterligare två personer dött till följd av markbränder.

Fler än 200 personer saknas, över 250 uppges vara skadade och närmare 7 000 byggnader är förstörda. Sammanlagt har 250 000 människor evakuerats.

Hittills är inte Koivula och hennes man i farozonen. Nödmeddelanden informerar invånare om hur branden sprider sig. De håller också ofta till vid radion för att höra mera.

Koivula arbetar på välgörenhetsorganisationen Kids In Need of Defense, som startats av skådespelerskan Angelina Jolie och Microsoft.

Hon volontärarbetar även som docent på Getty och även därifrån får hon uppdateringar om branden.

- Det här är värsta branden jag har upplevt hittills. Jag har aldrig känt så stark rök tidigare, säger Koivula.

Om hon och hennes man går ner till stranden kan de se enorma rökmoln hovra över Malibu.

I fjol, i december, när området drabbades av skogsbränder hade Koivula åkt till Finland.

I San Francisco bär invånare skyddsmasker på grund av den rökiga luften. Andningsskydd på grund av röken efter skogsbränder i Kalifornien. Bild: Bengt Östling

Enad stad samarbetar

Enligt Koivula är hela Los Angeles enat och samarbetar för att klara sig genom branden.

En svensk restaurang i närheten av hennes hem tar emot donationer av vatten, balsam, förnödenheter och proviant.

Alla Koivulas normala skift på Getty har avbokats. Myndigheterna vill se till att Pacific Coast Highway, vägen som löper längs Kaliforniens kust, hålls tom om man blir tvungen att evakuera fler människor.

I Sherman Oaks, där en av Koivulas goda vänner bor, kan man inte alls lämna sitt hem eftersom man drabbas av sveda och andningssvårigheter.