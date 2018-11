Efter intensiva hemliga förhandlingar är ödets stund inne för brexit: "May får knappast igenom sitt förslag i parlamentet"

Avgörandets stund är inne för den konservativa premiärministern Theresa May, som den här veckan ska lägga fram förhandlingsresultatet med EU

Avgörandets stund är inne för den konservativa premiärministern Theresa May, som den här veckan ska lägga fram förhandlingsresultatet med EU Avgörandets stund är inne för den konservativa premiärministern Theresa May, som den här veckan ska lägga fram förhandlingsresultatet med EU Bild: EPA-EFE/ANDY RAIN

Den här veckan ses som avgörande för brexit samt den konservativa premiärministern Theresa May som försöker lotsa Storbritannien ut ur EU.

Avsikten är att May den här veckan lägger fram ett kompromissförslag med EU och att förslaget presenteras för det brittiska folket, det splittrade konservativa partiet och resten av parlamentet, som därefter skall rösta om premiärministerns förslag.

Intensiva, hemliga förhandlingar har förts i Bryssel under de senaste dagarna och meningen var att May skulle presentera resultaten för sitt kabinett under ett extrainsatt möte på tisdag.

Då skulle EU senast på fredag kunna slå fast toppmötesdatum i december, där EU formellt ska godkänna villkoren för britternas utträde ur EU.

Ett brittiskt regeringsmöte ställdes in på måndag och det är fortfarande oklart om mötet på tisdag blir av.

För EU är det viktigt att man fattar beslut om brexit så fort som möjligt eftersom britterna ska lämna EU i mars nästa år. Före det måste EU-ländernas parlament hinna debattera och ratificera ett eventuellt avtal.

Egna partikamrater röstar nej?

Det senaste bakslaget för den hårt kritiserade premiärministern kom då den EU-skeptiska, konservativa gruppledaren i underhuset, Andrea Leadsom, varnade partiledaren för att parlamentet knappast kommer att godkänna hennes förslag som sådant.

Leadsom är redan den andra konservativa ledaren som säger att konservativa EU-kritiska ledamöter inte kan rösta för ett förslag som innebär att Storbritannien stannar kvar inom EU:s tullunion tills vidare.

Frågan är när och hur många ministrar som lämnar regeringen, snarare än om de gör det ― Konservativ ex-minister

Arbetarpartiet (Labour) har redan meddelat att det högst sannolikt röstar mot regeringens förslag och det samma gäller ledamöter från Nordirlands protestantiska Demokratiska unionistparti (DUP) som stöttar upp Mays konservativa minoritetsregering.

May måste också tampas med ett uppror bland partikamrater som helst skulle stanna kvar inom EU och som gärna skulle se en ny folkomröstning om brexit.

Den EU-vänlige transportministern John Johnson lämnade regeringen förra veckan och risken är att ytterligare fyra proeuropeiska ministrar följer efter, uppger tidningen the Guardian som har talat med en ex-minister.<br />

- Frågan är när och hur många ministrar som lämnar regeringen snarare än om de gör det, säger den anonyma, förra konservativa ministern.

Om ens en liten grupp upproriska konservativa ledamöter röstar mot kompromissförslaget så faller det hela igenom. Då står britterna i startruta ett igen, vilket innebär att man tvingas lämna EU utan ett avtal eller anordna en ny folkomröstning om brexit.

Tullunion största stötestenen

Det största hindret för att avtalet ska godkännas är tvisten om Storbritanniens vara eller icke vara inom EU:s tullunion.

Irländska DUP har krävt att Storbritannien stannar kvar inom tullunionen så att varor kan fortsätta att flöda fritt över gränsen mellan Nordirland och EU-landet Irland, även efter brexit.

Det avtal som lär ha förhandlats fram innebär att Storbritannien inte kan lämna tullunionen utan EU:s godkännande och att ett gemensamt organ i stället skulle besluta om britternas medlemskap i tullunionen i framtiden.

EU har också skärpt sina krav vad gäller socialpolitik och miljön, om och när britterna stannar kvar inom tullunionen.

EU befarar nämligen att den konservativa brittiska regeringen kunde luckra upp olika regler och standarder och på så sätt undergräva EU:s konkurrenskraft och social- och miljöpolitik.

I stället skulle britterna vara tvungna att automatiskt anamma EU-regler och standarder an efter som man beslutar om dem inom EU.

EU-skeptikern Boris Johnson anser att Theresa Mays förslag är skamliga Boris Johnson kritiserar Theresa May under Torie-partiets konferens i Birmingham. Bild: EPA-EFE/NEIL HALL

Det är något som EU-kritiska konservativa, så som den förra utrikesministern Boris Johnson, inte kan acceptera eftersom Storbritannien i så fall inte kunde sluta egna handelsavtal utan EU:s tillåtelse.

Johnson kräver att konservativa ministrar och parlamentsledamöter gör uppror eftersom "regeringen verkar stå vid randen av total underkastelse."

- Enligt de skamfulla förslagen skulle en gemensam kommitté eller oberoende skiljemän besluta om huruvida den

uråldriga, suveräna nationen Storbritannien slutligen kan lämna unionen, skrev Johnson nyligen i en tidningskolumn.

Arbetarpartiets ledare Jeremy Corbyn anser att det är för sent att stoppa brexit. Labourledaren Jeremy Corbyn lyssnar på tal under partikongressen i Liverpool på söndagen. Bild: EPA-EFE/WILL OLIVER

Ny folkomröstning om brexit?

Leden är inte räta inom Arbetarpartiet i oppositionen heller.

Arbetarpartiets ordförande Jeremy Corbyn sade i en intervju för den tyska tidskriften der Spiegel att brexit inte kan stoppas, då han fick frågan om han vill förhindra ett utträde ur EU.

- Vi kan inte förhindra det. Folkomröstningen ägde rum och artikel 50 (om ett utträde) har utlösts. Det vi kan göra är att erkänna varför folk röstade för att lämna EU, sade Corbyn, men det verkar ändå som om många ledande partikamrater motsäger sin egen ledare.

Sir Keir Starmer, brexitminister i Arbetarpartiets skuggregering, hävdar för sin del att brexit ännu kan stoppas om parlamentet, som väntat, avvisar Mays förslag.

- Vi kan förhindra det. Men den verkliga frågan är vilka beslut vi ställs inför under de kommande veckorna och månaderna, konstaterade Starmer i en intervju för tv-kanalen Sky.

- Beslut nummer 1 gäller själva avtalet. Beslut nummer 2 - om avtalet röstas ner - är om vi ska ha nyval. Och beslut nummer 3 - om det inte blir nyval - är att alla alternativ måste hållas öppna, inklusive en ny folkomröstning.

- Det här är den klara position som både jag och Jeremy har förbundit oss till enligt beslut som fattades vid Arbetarpartiets kongress, försäkrar Keir Starmer.

Keir Starmer som är utrikesminister i Arbetarpartiets skuggregering, säger att det ännu är möjligt att stoppa brexit. Keir Starmer som är utrikesminister i Arbetarpartiets skuggregering, säger att det ännu är möjligt att stoppa brexit Bild: EPA-EFE/WILL OLIVER

Arbetarpartiets brexitminister håller alltså dörren öppen för en ny folkomröstning, och som det verkar i motsats till Corbyn.

Starmer får flankstöd av EU-ledare som förespråkar en ny folkomröstning.

Spaniens premiärminister Pedro Sánchez blev under veckoslutet den tredje EU-ledaren som föreslog att britterna får rösta en gång till om utträdet ur EU.

- Jag skulle vilja se att den brittiska regeringen beslutar om en ny folkomröstning. Jag menar inte nu, men i framtiden, så att britterna kan komma tillbaka till EU, på ett eller annat sätt, sade Sánchez.

Källor: Reuters, Guardian, Politico, Independent, BBC