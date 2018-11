Michelle Obamas liv blev bok – parterapi, politik och kändissnack inom samma pärmar

Det är en gammal visdom att livet inte enbart är en dans på rosor, inte ens för en tidigare första dam. Det vittnar Michelle Obama om i sin färska självbiografi.

Som den ena parten av det första afroamerikanska presidentparet i USA:s historia, och som den presidentfru som har drivit igenom fler projekt än någon av sina föregångare, har Michelle Obama redan länge setts som en förebild.

Men mycket händer under ytan och en stor del av det har aldrig kommit fram - förrän nu när Obama har gett ut sina memoarer.

Obama under valrörelsen inför presidentvalet 2016. Michelle Obama i New Hampshire den 13 oktober 2016. Bild: EPA/CJ GUNTHER

Bokens originaltitel är Becoming, medan den svenska översättningen har fått namnet Min historia.

Obama själv beskriver boken som en berättelse om flickan som växer upp i en fattig familj söder om Chicago och senare blir en förebild för miljontals människor världen över.

Vissa teman har avslöjats redan innan boken har nått hyllorna.

Den ”fläckfria” kärlekssagan mellan Michelle och hennes man Barack är naturligtvis en viktig del.

Hon berättar hur hon till att börja med var skeptisk när hon träffade sin blivande man, men slutligen föll hon för det hon kallar ”den konstiga gott-och-blandat-mannen”.

Personer utanför den närmaste kretsen har beundrat paret som jämt och ständigt ser ut att vara nyförälskade, men föga överraskande är äktenskapet inte alltid så fläckfritt som det ser ut.

Obama berättar att paret har fått parterapi.

I en intervju för ABC News berättar Obama varför hon vill dela med sig av sina erfarenheter av äktenskapsproblem.

- Jag vet alltför många unga par som kämpar och tror att det är något fel på dem. Jag vill att de ska veta att Michelle och Barack Obama, som har ett underbart äktenskap och som älskar varandra, vi jobbar på vårt äktenskap. Vi söker hjälp när vi behöver det, säger hon.

Inte heller svårigheterna med att få barn är något som har varit känt, men i boken avslöjar Obama att hon har genomgått fertilitetsbehandlingar för att få barn.

Dessutom har hon varit med om missfall, vilket har lämnat djupa spår.

- Det kändes som om jag hade misslyckats. Jag visste inte hur vanligt det är med missfall – ingen pratar ju om det! Vi sitter i våra egna smärtor och tror att vi är trasiga.

I egenskap av första dam har man chansen att träffa kända personer som vanligtvis inte gör sig särskilt tillgängliga.

Obama nämner Storbritanniens drottning Elizabeth II. Enligt vad Obama skriver verkar det ha uppstått vänskap rätt snabbt.

Första gången de träffade varandra ska de ha pratat om de skor de hade på sig och båda beklagade sig över hur ont de hade i fötterna.

Vid ett senare tillfälle bjöd drottningen in Obama att sitta i samma bil.

- Gav de dig några regler om det här? Det är struntprat, du sitter var du vill, sa drottningen.

Obama nämner en händelse som var extra tung under de åtta åren i Vita huset.

Massakern i skolan Sandy Hook Elementary School i Newtown, Connecticut, blev en fruktansvärd upplevelse, trots att Obama inte drabbades personligen.

En ung man öppnade eld på skolan och 28 personer dog, bland dem förövaren. Av de döda var 20 personer elever på skolan.

Presidenten fick mycket detaljerade beskrivningar om vad som hade hänt och hur det såg ut efter massakern.