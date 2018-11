Bangladesh börjar skicka tillbaka rohingyaflyktingar till Myanmar - flyktingar gömmer sig och försöker begå självmord för att inte tvingas åka

På torsdag ska Bangladesh börja återbörda rohingyaflyktingar till Myanmar. Men många är så rädda för att återvända hem att de har gömt sig eller försökt begå självmord för att inte tvingas åka. Människorättsorganisationer kritiserar skarpt repatrieringen och säger att rohingyer inte är säkra i Myanmar.

-Myanmar har tillbakavisat FN:s rapporter om de grymheter som rohingyerna har utsatts för. Det säger Meenakshi Ganguly vid människorättsorganisationen Human Rights Watch i London.

-Myndigheterna har inte ställt någon till svars för brotten och rohingyerna har inte fått medborgarskap, utan anses fortfarande vara utlänningar eftersom de är muslimer och inte buddhister som majoriteten i Myanmar.

-Det är inte en säker miljö för dem.

Över 700 000 muslimska rohingyer har sedan augusti ifjol flytt från delstaten Rakhine till Bangladesh.

Flyktingarna har vittnat om hur myanmariska regeringsstyrkor har mördat och våldtagit rohingyer och bränt ner deras hem.

FN har slagit fast att det är frågan om folkmord.

Rohingyerna lever i flyktingläger i Bangladesh, men nu är det alltså meningen att de ska skickas tillbaka hem.

En första grupp på 2 000 personer ska från och med torsdagen transporteras till Rakhine.

Men ingenting har ändrats i Myanmar och rohingyer flyr fortfarande. Det säger verksamhetschef Kristina Jelmin vid Svenska Burmakommittén.

-Under 2018 har i snitt tusen människor per månad fortsatt fly. Och de har ju fortfarande fasansfulla berättelser om vad de har utsatts för.

Det ska vara frivilligt för flyktingarna att åka tillbaka till Myanmar. Men enligt Meenakshi Ganguly vid Human Rights Watch utsätts de för påtryckning.

-Vi hör allt fler berättelser om hur flyktingarna pressas att återvända hem. Människor i flyktinglägren är så panikslagna att de säger att de vill ta livet av sig själva med gift för att de inte vill återvända.

En del har försökt begå självmord och många har gömt sig.

Meenakshi Ganguly är rädd för att situationen kan leda till totalt kaos och våldsamheter i flyktinglägren.

-De här människorna som sedan tidigare är traumatiserade kommer att bli mer panikslagna och arga och det är inte en bra situation varken för flyktingarna eller för de bangladeshiska myndigheterna.

Myanmar har lovat att flyktingarna ska få återvända till sina ursprungliga byar.

En del byar som jämnades med marken ska ha byggts upp på nytt. Men eftersom internationella organisationer bara har begränsad tillgång till Rakhine, är det omöjligt att säga om det stämmer.

Och rohingyerna litar inte på de myanmariska myndigheterna.

-Vi litar inte på Myanmars regering, den säger en sak och gör en annan. Vi behöver internationellt skydd, säger Nurul Islam, en av rohingyerna som bor på flyktingläger i Bangladesh.

Det enda sättet att få rohingyerna att återvända till Myanmar och försäkra dem om att de är säkra där skulle vara att ge dem medborgarskap säger verksamhetschef Kristina Jelmin vid Svenska Burmakommittén.

-Den springande punkten är egentligen medborgarskapet.

-Rohingyerna har ju haft medborgarskap tidigare. Men det har undan för undan dragits in. Och det är det som gör att de kan diskrimineras. Det används som ursäkt.

Och Meenakshi Ganguly vid Human Rights Watch håller med.

-Om Myanmar inte går med på internationell insyn i repatrieringen, så att rohingyerna garanteras säkerhet, och deras meborgarskap återställs så kommer inte en enda rohingya att gå med på att återvända frivilligt.

Och rohingyer som nyhetsbyrån Reuters har talat med bekräftar det här.

-De säger att vi ska tillbaka till Myanmar. Om de går mer på våra krav om medborgarskap så åker vi, säger en kvinna.

-Om rohingyerna klassas som medborgare så åker vi hem så fort som möjligt säger Rezwana Banu.

Meenakshi Ganguly vid Human Rights Watch säger att det internationella samfundet nu borde ingripa.

-Det internationella samfundet kan fortsätta sätta press på Myanmar för att landet ska erkänna de grymheter som rohingyerna har utsatts för.

-Men också sätta press på Bangladesh så att landet värnar om flyktingarnas rättigheter och inte tvingar dem att återvända om de inte vill.