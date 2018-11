Efter ett fem timmar långt möte stod det klart - brexitförslaget fick godkänt av den brittiska regeringen

Theresa May utanför 10 Downing Street

Storbritanniens premiärminister Theresa May. Theresa May utanför 10 Downing Street

Efter långa förhandlingar enades den brittiska regeringen på onsdag kväll om att förespråka ett avtal om brexit mellan Storbritannien och EU. Det här betyder att det är mer sannolikt att det brittiska utträdet kommer att ske under ordnade former i slutet av mars.

- Det kollektiva beslutet i kabinettet var att regeringen borde godkänna förslaget till avtalet och skissen för politisk deklaration, sade May i ett kort anförande utanför sin tjänstebostad i London.

May betonade att handlat i nationens intresse under de utdragna förhandlingarna och påpekade att förslaget är det bästa möjliga under rådande omständigheter.

Enligt May är alternativet är att Storbritannien lämnar EU utan något avtal alls.

Chefsförhandlaren Barnier nöjd med förslaget

Strax efter Mays besked ordnade EU:s chefsförhandlare Michel Barnier en presskonferens i Bryssel. Strax innan presskonferensen offentliggjordes det närmare 600 sidor långa kompromissförslaget i sin helhet.

Du kan läsa hela den 585 sidor långa artikeln här.

Innehållet i förslaget har varit föremål för intensiva spekulationer under den gångna veckan. Kommissionen väntade ändå på den brittiska regeringens ståndpunkt innan man valde att publicera utkastet.

På presskonferensen uttalade sig Barnier i försonliga ordalag.

- Storbritannien kommer att förbli vår vän, vår partner och vår allierade.

- Jag har alltid sagt att vi förhandlar med Storbritannien, inte mot Storbritannien,sade Barnier.

Barnier fick medhåll av ett flertal EU-ledare under kvällen. Tysklands utrikesminister Heiko Maas säger sig vara nöjd med dagens framsteg. Han vill även i fortsättningen ha ett nära förhållande till Storbritannien.

- Storbritanniens utträde ur EU är och förblir ett beslut som vi ångrar. Likväl, vi vill fortsätta med ett så nära förhållande som möjligt till våra brittiska vänner, sade Maas.

Finlands statsminister Juha Sipilä skriver på twitter att han förhandlingsresultatet är ett steg framåt men att det fortfarande krävs ömsesidiga beslut för att ett avtal slutligen ska kunna godkännas.

Britannian hallitus hyväksyi neuvotellun Brexit-sovun jatkoprosessin pohjaksi. Askel on tärkeä, mutta lopulliseen sopimukseen tarvitaan vielä päätöksiä molemmin puolin. — Juha Sipilä (@juhasipila) November 14, 2018

Imorgon, torsdag, kommer May att redogöra för innehållet i kompromissen till det brittiska parlamentet.

Theresa May har tidigare prisat det förslagna brexitavtalet. Efter att förhandlingarna med EU var klara kunde hon ta det första steget i att få avtalet godkänt på hemmaplan. Det skedde under kvällen, då hon sammanträdde med regeringens innersta krets.

Till en början utlovades en presskonferens, men på den punkten backade man efter att mötet avsevärt drog ut på tiden.

Vill undvika hård gräns mellan Irland och Nordirland

Inom ramarna för förslaget finns en lösning för det som populärt kallas för ”backstop”, alltså att hindra återskapandet av en hård gräns mellan Irland och Nordirland.

I förslaget fastställer man att en gemensam tullunion kommer vara den temporära lösningen och en beständig lösning ska förhandlas fram av båda sidor före slutet av 2020.

Chefen för brexitförhandlingarna från EU:s sida, Michel Barnier, sade så här under kvällen:

Detta har hänt:

Det är knappt fem månader kvar till Storbritanniens officiella EU-utträde.

I tisdags stod det klart att det finns ett brexitavtal.

På onsdag eftermiddag träffades ministrarna i Theresa Mays regering för att diskutera avtalet.

En av de svåraste frågorna i avtalet ska ha varit hur gränsen mellan Irland och Nordirland ska se ut efter att brexit trätt i kraft.

Svenska Yle listar fyra alternativa vägar som britterna kan välja.

Innan mötet uttalade sig många av ministrarna om förslaget. Boris Johnson sade till BBC att han kommer att rösta mot förslaget och tog fasta på just landsgränsen mellan Irland och Nordirland.

– För första gången sedan delningen kommer Dublin, inom ramarna för den här överenskommelsen, att ha mer att säga till om i vissa aspekter gällande Nordirland än London, sade Johnson till BBC.

Arlene Foster ledare för Nordirländska DUP hotar med konsekvenser ifall May inte behandlar Nordirland som en likställd del av Storbritannien.

- Hon har sagt att hon inte kommer att dela Storbritannien, det ska inte vara någon skillnad mellan Nordirland och resten av Storbritannien… Ifall hon bestämmer sig att gå emot allt detta, då kommer det att få konsekvenser, sade Foster.

DUP är ett stödparti i Mays regering. Partiets stöd är viktigt ifall det aktuella avtalet kommer till behandling i parlamentet.