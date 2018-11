Musikern och countryfantasten Jerry Lindqvist: Det är ingen poäng att skriva låtar när man är glad

Igenkänningsfaktorn är kanske det viktigaste i countryn säger musikern Jerry Lindqvist. Han hade inte tänkt börja lyssna på country men blev till slut fast ändå.

Jerry Lindqvist beskriver sin far som en passionerad countryälskare, och kanske på grund av det försökte han själv länge hålla sig borta från genren.

Egentligen låg inte countryn så långt från den musik som Lindqvist redan lyssnade på, amerikansk hårdrock och grunge till exempel.

– Countryn finns alltid med i amerikansk musik, countryn finns i amerikanernas dna.

Och trots att han försökte stå emot började han till slut lyssna på country.

– Kanske countryn har någonting att säga mig också, minns Lindqvist att han tänkte.

Det är fokus på låten, inget tjafs runt omkring. ― Jerry Lindqvist

Cash kom först

Lindqvist kunde botanisera i det fina musikbibliotek som fanns hemma, fyllt av country, och den första förälskelsen blev Johnny Cashs musik.

– Det var enkelt att ta till sig hans musik, han hade också gjort en cover på Soundgardens Rusty cage som jag diggade sedan förr.

Lindqvist tipsar om att Cash är en bra väg in i countryn om man inte lyssnat tidigare.

– Han har en stark karisma och ett eget sätt. Han är en legend.

Johnny Cash spelade ända till slutet, han gick bort 2003. Johnny Cash på scenen med sin gitarr 1997

Countryn inspirerar

Lindqvist är själv musiker och märkte då han började intressera sig för country att genren passade bättre för hans röst än den hårdrock han tidigare sjungit.

– Jag spelar inte renodlad country utan en mix av allt möjligt, säger Lindqvist som kommer ut med ett nytt album i början av 2019.

Countryn har ändå gett honom mycket inspiration till den musik han skriver.

– Three chords and the truth, tre ackord och sanningen, även om jag använder fler ackord ibland.

– Det är fokus på låten, inget tjafs runt omkring.

Texten i centrum

Att spela musik live är det bästa som finns, menar Lindqvist, att lyssna på country är avslappnande.

– Speciellt bra fiilis får man när någon har det sämre än en själv.

För honom är texten det essentiella, kanske till och med viktigare än musiken. Han tycker om de sorgligare historierna som countryn ofta berättar.

– När man är glad har man inget behov av att skriva, jag tycker mer om sorgliga historier.

Att använda sig av de jobbigare känslorna är en självklarhet för Lindqvist, själva skrivandet är också terapeutiskt. Det gör förstås att det kan finnas mycket känslor kopplade till låten.

– Vissa låtar kan vara obekväma att uppträda med.

Jerry Lindqvist på scen under Konstens natt i Vasa 2013. Musikern Jerry Lindqvist på scen. Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Americana favoriten

Country är en bred musikstil med många subgenrer, Lindqvists favorit är americana, här blandas förutom countryn både folkmusik och blues. Han önskar att fler americanaartister och countryartister överlag skulle besöka Finland för spelningar.

– Countryn kunde synas mer här.

Yle Vega ordnar en countrykväll 14.11, och Lindqvist fick i uppgift att välja en låt till den.

– Det är en omöjlig uppgift att välja bara en!

Slutligen föll ändå valet på Jason Isbell, kungen av americana, som Lindqvist kallar honom, med låten Alabama pines.

– Vi var på en spelning på samma ställe i New York, så jag fick träffa honom, och därför betyder låten kanske ännu mer.

Isbell har tidigare spelat i Drive by truckers men spelar nu under eget namn.