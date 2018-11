Bubbeli gör musik på två språk - nu aktuell med låten Mååhe

Pargasbon Sebastian ”Bubbeli” Lindgren är aktuell med en ny skiva på två språk. Musiken beskrivs som en blandning av indie och reggae.

Bakom artistnamnet Bubbeli hittar vi Pargasfödda Sebastian Lindgren. Just nu studerar Lindgren musik vid Axxells folkhögskola i Lappfjärd.

- Jag har tidigare medverkat i banden Max in the crowd och Addicted Labrats som basist och vocalist. Men sedan några år har fokus varit på mitt soloprojekt Bubbeli, berättar Lindgren.

- Året 2015 bodde jag i Australien. Där köpte jag en akustisk gitarr och började spela på gatan. När jag märkte att folk verkade gilla min musik började jag spela in egna låtar på min dator.

Sedan dess har inspirationen flödat och karriären som musiker sakta lunkat framåt och nu har Lindgren släppt sin debutskiva Mååhe.

Vem är Bubbeli? Bubbeli heter egentligen Sebastian Lindgren

Aktuell med skivan Mååhe

Skivan innehåller både musik på svenska och engelska

Sebastian har komponerat, arrangerat och skrivit alla texter själv

- Responsen på min musik har varit riktigt bra. Vi har några spelningar i Åbo på kommande ännu under detta år och telefonen ringer hela tiden, så det känns spännande just nu. Jag känner att det är väldigt viktigt att få vara med som utmanare på Vegatoppen just nu så lyssnarna hör vilken typ av musik Bubbeli handlar om, avslutar Lindgren.

Vill du rösta på Bubbeli och låten Mååhe så gör du det här.