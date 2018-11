Damligans snyggaste mål? Kolla in kandidaterna och ge din röst!

Bild: imago/foto2press/ All Over Press

Gentjana Rochi vann skytteligan i Damligan. Gentjana Rochi vann skytteligan i Damligan. Bild: imago/foto2press/ All Over Press

I damernas inhemska fotbollsliga gjordes nästan 300 mål under den gångna säsongen. Vilket var det snyggaste? Kolla in de tio superba kandidaterna och ge din röst, om du vill.

Kandidaterna:

1. FC Honkas Sini Vehviläinen får bollen direkt från en hörna, tar kontrollerat ner lädret och avfyrar ett skott strax utanför straffområdet som går in i JyPK:s mål. Vehviläinen var Esboklubbens fjärde bästa målskytt med fyra mål ligasäsongen 2018.

2. Värsta Maradona-målet av HJK:aren Hanna Ruohomaa som lurar, inte en, inte två, utan tre ONS-spelare innan hon fintar bort målvakten och sätter in bollen. Sex mål blev det Helsingforsaren Ruohomaa under säsongen 2018.

3. Vinkeln är liten och situationen verkar nästan vara över, men Roosa Ärväs från Ilves tycker annorlunda och lobbar in bollen i TPS-målet över nästan alla spelare. Tammerforsaren satte totalt sex fullträffar under säsongen som gick.

4. Den mexikanska fotbollslegenden Hugo Sanchez och Sveriges kultförklarade fotbollsstjärna Zlatan Ibrahimovic skulle vara imponerade över JyPK:s Gentjana Rochis bicicleta mot Pallokissat. Här ett prov på skyttedrottningens skärpa som renderade i 17 fullträffar för Jyväskyläklubben under den gångna säsongen.

5. Klinisk nedtagning och vänsterkanon med kirurgisk precision av Katrina Guillou från ONS med Pallokissat som offer. Utöver detta fina skott lyckades Guillou fem gånger till i målskyttet vilket gjorde henne till Uleåborgsklubbens näst bästa målskytt.

6. Visst är det något extra läckert med långdistansskott. Speciellt om de kommer från över 30 meter. Denna pärla signerad Aino Kröger från Pallokissat med ONS som mottagande part. Kröger var Kuopioklubbens bästa målskytt med sex baljor.

7. PK-35 Vantaa vann FM-guld och lagets bästa målskytt var Heidi Kollanen med åtta mål. Farten är inte lång men noggrannheten är det inget fel på. Det här frisparksmålet av Kollanen mot JyPK hör definitivt till de snyggare.

8. Sparkar man in en kanon från närmare 30 meter, som dessutom går in via ribban, förtjänar man absolut att ha sitt namn bland dem som kandiderar över årets vackraste mål. Som TiPS-spelaren Ronja Isokääntä vars skott överraskade TPS-målvakten. Utöver denna snygga balja blev det ett mål för Vandaspelaren.

9. Tiia Savolainen från TPS kan det här med att göra mål. Tio stycken blev det under säsongen som gick – denna snygga prestation mot PK-35 Vantaa gav en plats bland de tio snyggaste målen för Åbospelaren.

10. Lejonparten av kandidaterna till Årets mål var magnifika soloprestationer men i Åland Uniteds Jenny Danielssons mål mot HJK var avslutet bara pricken på i:et. Tre mål blev det för Danielsson som var Mariehamnlagets fjärde bästa målskytt.

Se alla mål via denna länk!

Hoppa över Twitterpostning