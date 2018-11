Lärare om Mikaelskolans dåliga ekonomi: "Vi har anställt för mycket folk"

För att få allting att löpa smidigt har Mikaelskolan i Ekenäs anställt för mycket folk. Bland annat det ligger bakom den privata steinerskolans ekonomiska problem, säger ordföranden för kollegiet i skolan.

- Det är bara så. Nu har vi haft en heltidsrektor, en heltidsverksamhetsledare och en heltidskanslist och det blev bara för mycket, säger ordföranden Helena Thorström.

Efter samarbetsförhandlingarna är det nu klart att tjänsten som verksamhetsledare dras in från och med februari.

- Vi kommer i stället att få omfördela arbetet, berättar Thorström som har jobbat som lärare i Mikaelskolan i över 20 år.

Föräldern Audelina Ahumada och Helena Thorström, som varit lärare i Mikaelskolan över 20 år. Audelina Ahumada och Helena Thorström Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Ni kommer att ha samma arbetsmängd, men färre människor som utför arbetet ... Hur ska ni klara av det?

- Vi har ju en väldigt aktiv styrelse som kommer att få tal en del av det här ansvaret. Rektorn kommer att få ett helhetsansvar för personalen. Så kommer vi att anställa en deltidsekonom. Vi har också ett ekonomiutskott och övriga lärare som helt enkelt får hjälpa till.

Mycket kring omstruktureringen är fortfarande öppet.

Bland annat kan det bli aktuellt att slå samman klasser. Mikaelskolan för också nu förhandlingar med Raseborgs stad om att samarbeta kring skolskjutsarna.

Beredd på att jobba hårt

Audelina Ahumada är styrelsemedlem med ett barn i Mikaelskolan. Hon är beredd att jobba hårt för skolans bästa.

- Det är ansträngande förstås och kräver en hel del arbete och eftertanke. Alltid när man stöter på utmaningar måste man se på vilket sätt de öppnar upp möjligheter.

- Möjligtvis måste vi vara ännu mer strukturerade och organiserade och se till att vi gör så mycket av det arbete som vi kan göra själva och inte behöver ta in andra människor.

Mikaelskolans skylt. Bild: Yle/Marica Hildén

Just nu går det mycket energi åt till att starta upp en kampanj för att samla in pengar till skolan via gräsrotsfinansiering, berättar Ahumada.

- Vi har jätteintensivt arbete på gång för att köra i gång den här kampanjen. Om ungefär en vecka kan vi berätta mera om kampanjen.

Verksamheten i skolan har fortsatt som tidigare trots orosmolnet som hänger över skolan. Thorström har inte heller fått särskilt många frågor om läget av elever.

- Det jag är väldigt glad över är att vi lärare håller fast vid det som vi gör och allting fungerar lika bra som det alltid brukar göra.

Flera barn behövs

Antalet barn väntas minska, också i Mikaelskolan. Helena Thorström säger att det nu gäller för skolan att bli bättre på marknadsföring.

Ahumada håller med och menar att det gäller att få i gång djungeltrumman.

- Det bästa vi kan göra är att tala om för våra vänner och bekanta vilken fantastisk skola vi tycker att vi har här. Och också berätta vad vi sysslar med.