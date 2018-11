Lagkompisen Roarie Deacon menar att Kamara leder laget genom att visa exempel. Under matcher hörs han sällan, men i omklädningsrummet är situationen en annan.

– Utanför planen är han en stor karaktär. Han har alltid sin musik på, dansar och gör sina små Glen-saker, flinar engelsmannen Deacon som har stora förväntningar på sin tidigare rumskompis.

– Jag har sagt till honom upprepade gånger att du har en massiv framtid framför dig. The world is your oyster.

– För ett par veckor sedan sa jag på skämt att vet du vad, en dag kan du bära kaptensbindeln för Finland, man vet aldrig. Vi skrattade åt saken, men jag tror på riktigt att om han fortsätter prestera så här, så är det inte långt ifrån.

Leverkusen, Rangers, Burnley…

Den pågående säsongen i Dundee FC har varit mentalt prövande, medger Kamara. ”The Dee” har förlorat elva av tretton ligamatcher och ligger med fyra poäng sist i Scottish Premiership.

Dessutom tappar laget sannolikt sin bästa spelare om ett par månader.

Allting talar nämligen för att Glen Kamara byter klubb under transferfönstret i januari.

Kontraktet går ut efter säsongen och Dundee har nu en sista chans att få pengar för sin profilmittfältare, medan Kamara suktar efter nya utmaningar.

– Glen är fokuserad på Dundee, svarar Kamara med ett skratt och fortsätter att han inte kan kommentera ryktena som placerat honom i bland annat skotska jättarna Celtic och Rangers, engelska Derby, Burnley, Wolverhampton, Swansea och Sunderland samt tyska Bayer Leverkusen.

– Det är alltid fint att nämnas i samband med såna klubbar, men det betyder inte mycket innan nånting faktiskt händer. Fram till det är jag fokuserad på att hjälpa Dundee.