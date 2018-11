Filmrecension: Nothing Like A Dame – charmigt möte med stjärnorna från Downton Abbey, James Bond och Harry Potter

Konceptet är enkelt: fyra väninnor träffas för att prata minnen och mötet förevigas av regissören Roger ”Notting Hill” Michell. Resultatet är ett stycke filmhistoria - i dubbel bemärkelse.

Den första tanke som slår en när man ser Nothing Like A Dame är; vilken underbar idé! Därefter gläder man sig åt att det funnits producenter som vågat förverkliga densamma.

En ordtung dokumentär som i långsamt tempo skildrar ett gäng äldre damer är ju knappast det mest givna konceptet i en bransch som ständigt jagar unga tittare.

Å andra sidan bevisar Maggie Smith, Judi Dench, Joan Plowright och Eileen Atkins mycket snabbt att sanna stjärnor inte har något "bäst före"- datum.

De lyser alltid.

Det är självklart att det är de fyra huvudrollsinnehavarnas karisma som håller ihop filmbygget. Men nästan lika uppenbart är att Roger Michells enkla berättarstruktur är genialisk.

En struktur som växlar mellan ett antal samtalssituationer och de mentala och fysiska transportsträckorna mellan dessa. Genom att med jämna mellanrum låta iscensättningen bryta illusionen av spontan intimitet skapas både rytm och rum för eftertanke.