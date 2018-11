Misstroendeomröstning mot May står och väger - men inga fler ministeravhopp nu?

Premiärminister Theresa May anlände till 10 Downing Street på fredagen efter att ha svarat på lyssnarnas frågor på LBC radio.

Premiärminister Theresa May anlände till 10 Downing Street på fredagen efter att ha svarat på lyssnarnas frågor på LBC radio. Premiärminister Theresa May anlände till 10 Downing Street på fredagen efter att ha svarat på lyssnarnas frågor på LBC radio. Bild: EPA-EFE/WILL OLIVER

Två brittiska ministrar meddelade på fredagen att de inte tänker hoppa av Mays regering, trots ihärdiga rykten om deras avgång. Flera brittiska medier hävdar att det kommer att bli en misstroendeomröstning mot May nästa vecka, men det har inte bekräftats.

Storbritanniens premiärminister Theresa May inledde sin fredag med att svara på lyssnarnas frågor i en direktsändning vid radiostationen LBC i London.

Det var ingen mjukstart på dagen för May. Redan inledningsvis undrade en lyssnare varför hon inte avgår och låter någon verklig brexitförsvarare ta över.

En annan lyssnare jämförde henne med Neville Chamberlain. Den forne premiärministern är kanske mest känd - eller ökänd - för att han efter ett möte med Hitler 1938 försäkrade att Hitler inte hade några krigsavsikter.

Men May fortsatte att försvara ramavtalet om Storbritanniens EU-utträde med samma ihärdighet som under den turbulenta torsdagen. Då försvarade hon först utkastet till brexitavtalet inför ett mycket högljutt parlament och på kvällen under en presskonferens inför kritiska journalister.

Brexitmotståndare demonstrerade på olika håll i London också på torsdagen. Brexitmotståndare demonstrerade på olika håll i London också på torsdagen. Bild: AFP / Lehtikuva

Torsdagen hade då inletts med att två ministrar och två statssekreterare avgick i protest mot brexitavtalet. Det allvarligaste avhoppet stod brexitminister Dominic Raab för. Avhopparna protesterade mot det avtal som godkänts under ett regeringssammanträde på onsdagen.

Därefter ryktades att flera ministrar var på väg att avgå. Bland dem de två "brexitörerna", miljöminister Michael Gove och handelsminister Liam Fox.

Storbritanniens miljöminister Michael Gove utanför 10 Downing Street den 9 november. Storbritanniens miljöminister Michael Gove utanför 10 Downing Street den 9 november. Bild: EPA-EFE/WILL OLIVER Handelsminister Liam Fox utanför Downing Street den 13 november. Handelsminister Liam Fox utanför Downing Street den 13 november. Bild: EPA-EFE/NEIL HALL

På fredag förmiddag meddelade ändå både Gove och Fox att de inte tänker hoppa av regeringen och att de har fortsatt förtroende för May.

Gove sade sig vilja arbeta för ett möjligast bra brexitavtal och Fox, i sin tur, uppmanade parlamentariker att stödja avtalet, eftersom det var bättre än inget avtal alls.

May kan gott överleva en intern misstroendeomröstning

Stödet från Gove och Fox är säkert en lättnad för May, men samtidigt har allt fler inom det konservativa partiet uttryckt sitt kraftiga missnöje med henne och med det brexitavtal som hon försvarar.

På torsdagen inledde den hårdföra brexitören, den konservativa parlamentsledamoten Jacob Rees-Mogg sitt försök att få till stånd en formell misstroendeomröstning om Mays ställning som partiledare.

Under fredagens lopp citerade brittiska medier flera konservativa politiker som hävdade att det sannolikt kommer att bli en misstroendeomröstning om May inom partigruppen nästa vecka.

För att omröstningen ska bli av så krävs det att 48 parlamentariker ur Tories partigrupp lämnar in brev där de kräver hennes avgång.

Toryrebellen Steve Baker talade till journalister utanför parlamentet på fredag. Toryrebellen Steve Baker talade till journalister utanför parlamentet på fredag. Bild: AFP / Lehtikuva

Exempelvis den EU-skeptiska Toryledamoten och forne statssekreteraren Steve Baker hävdade att breven nu är nästan 48 och att en misstroendeomröstning är nära förestående.

Vid middagstid på fredag hade 20 av partiets ledamöter offentligt uppgett att de har lämnat in brev med krav på Mays avgång, enligt en lista från nyhetsbyrån Reuters.

Men också om det skulle bli en misstroendeomröstning mot May i den konservativa partigruppen i början av nästa vecka, så är det inte alls säkert att hon då skulle tvingas avgå.

Exempelvis vice premiärministern David Lidington sade sig vara övertygad om att hon skulle få stöd av minst 158 av de totalt 315 ledamöterna i sitt parti och alltså kunna sitta kvar. Flera politiska bedömare håller med honom.

Det som väntas bli ett betydligt större problem för henne är att få en majoritet i parlamentets underhus att ställa sig bakom det brexitavtal som nu ligger på bordet.

Källor: Reuters, AP, BBC, Yle