Barnsoldaten

– Min motivation och framgång i skolan hänger ihop med min bakgrund. Att få gratis utbildning är nyckeln till min framtid. Jag skulle hata mig själv om jag inte gick i skola.

Kriget stal hans barndom

Ahmed Junior fick en andra chans i livet då han kom till Finland. Han fick tak över huvudet, mat på bordet och en utbildning. Ett barn som blev bestulen på sin barndom, sin familj och sitt land.

För Ahmed Junior handlar inte utbildning om en självklarhet, för honom handlar det om ett privilegium som han har blivit tilldelat. Och han tar hand om och sköter detta privilegium med silkeshandskar.

– Jag gick aldrig i grundskolan som barn. Men efter kriget minns jag två pojkar som kom ner till hjälpcentret i slummen och undervisade oss. De lärde oss meningen “ The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog”. Vi studerade den meningen i en hel månads tid. Du hittar hela engelska alfabetet i meningen.