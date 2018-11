Familjedemokrati eller strängt föräldraenvälde - hur mycket ska barnen få bestämma?

Kuntien määrä on laskenut Suomessa sadoilla.

Kuntaliitos on sana, joka herättää kuulijassaan yleensä voimakkaan reaktion. Hallitukselle kuntaliitos on kuin taikasana, jolla luodaan metropoleja ja joka ratkaisee kestämättömien kuntien ongelmia. Osalle kunnista se on taas kirosana, joka uhkaa palveluja, vaikutusmahdollisuuksia ja kuntalaisten identiteettejä. Suurin sanahirviö taitaa olla pakkoliitos.