Jättetavla av EHT-hjälten Veini Vehviläinen – men Simon Suorantas mål mot den tidigare klubben räckte inte: "TPS kanske förtjänade mer"

I ishockeyligan stod ett toppmöte på agendan då tabelltvåan TPS gästande ligaledande Kärpät. Trots en stark inledning av Åbolaget var det till slut uleåborgarna som fick fira. På andra håll åkte både Vasa Sport och HIFK på uddamålsförluster.

Åbolaget TPS hade förlorat tre raka matcher inför kvällens dust mot ligaledande Kärpät. Men gästerna inledde starkt.

Efter den första perioden stod det 2–0 till TPS efter mål av Oula Palve och Simon Suoranta, varav den sistnämndas fullträff hör till säsongens märkligaste.

Suoranta satte en puck på Veini Vehviläinens mål från mittzonen och då den färska EHT-hjälten skulle rensa bort klubben med puckan missräknade han puckbanan totalt – och pucken gled in i mål.

Men Kärpät lyckades vända matchen och knep till slut segern med siffrorna 3–2. Samtidigt utökade uleåborgarna ligaledningen till elva poäng.

– TPS spelade fantastiskt. De kanske förtjänade mer i dag, medger Kärpättränaren Mikko Manner efter matchen.

TPS-kollegan Kalle Kaskinen håller med.

– Varför vågade vi inte spela till slut? Det är ganska stora bananer i pannorna där i omklädningsrummet, säger han. Det var dåvarande TUTO-tränaren Juhani "Tami" Tamminen som myntade begreppet för fem år sedan.

Vasa Sport stod i sin tur värd för KooKoo för andra gången på lika många dagar.

På fredagskvällen blev matchen en stökig historia och framför allt KooKoos svenska guldhjälm Malte Strömwall hade svårt att hålla sig borta från utvisningsbåset. Totalt blev det fyra tvåminutare för Strömwall på fredagskvällen.

Men efter en god natts sömn hade svensken bestämt sig för att visa upp andra takter. Strömwall pangade in tre av KooKoos sammanlagt fyra mål då laget bortaslog Sport med 4–3. Strömwall passade dessutom fram lagets fjärde fullträff.