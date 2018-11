Socialdemokraterna vill ge mer till de fattigaste pensionärerna

Socialdemokraterna vill höja de lägsta pensionerna och värnar starkt om miljön. På partifullmäktigemötet i Tavastehus pikades också Samlingspartiet och Centern.

Ett hundratal människor är samlade på torget i Tavastehus för att dricka glögg och diskutera politik. Socialdemokraternas ledning svarar på folks frågor och erbjuder lösningar, enligt bästa förmåga.

Mest är det pensionärer som stigit upp på förmiddagen, och de flesta frågorna gäller föga överraskande pensionerna.

- Pensionärerna får ingenting. Det skulle vara roligt att resa och gå på kulturella evenemang, säger Hilkka Laaksonen från Iittala.

Rinne lovar 100 euro till de fattigaste pensionärerna

Partiordförande Antti Rinne är van att svara på frågor om pensionerna. Pensionärerna är Socialdemokraternas mest trogna väljarskara.

- Under de närmaste åren kommer vi att höja pensionerna med 100 euro per månad netto, för sådana pensionärer vars inkomster ligger under 1400 euro.

Går det att göra i en situation där befolkningen åldras och vi blir färre?

- Om den ekonomiska situationen utvecklas som det nu ser ut är det möjligt att man kan nå den här nivån under en valperiod.

Ungdomens framtid oroar ortsbon

En bit bort handlar diskussionen om de svenskspråkiga kretsarna i stan.

Camilla Strang från Tavastehus är på torget enkom för att få tala svenska med Maarit Feldt-Ranta och Johannes Koskinen.

Strang är själv socialarbetare inom barnskyddet och har sett mycket som oroar.

- Utbildningen borde satsas på, så att ungdomarna inte ”faller igenom”. integreringen av invandrare är också viktig, att de bättre skulle integrera sig och lära sig språk.

Riksdagsledamoten Maarit Feldt-Ranta erbjuder Socialdemokraternas politik för barn och unga som svar.

- Vi ger en garanti åt alla barn och unga att de får ett yrke. Vi har en diskussion om huruvida man borde höja läroplikten från 16 till 18 år.

Rinne pikar regeringen och vill plantera skog

I sitt linjetal på partifullmäktigemötet pikade Antti Rinne Samlingspartiet och Centern. Samlingspartiet ska ha stått för en politik som gynnar de välbärgade, medan Centern tappat kontakten till sina rötter.

Rinne ägnade en stor del av sitt tal åt behovet av klimatpolitiska åtgärder. Särskilt lyfte han fram skogens roll som kolsänka och behovet av att plantera mer skog.

- Skogsindustrin bör även i framtiden vara en grund för ekonomisk välfärd. Det är möjligt samtidigt som vi utvidgar kolsänkorna.

Enligt Rinne finns det en miljon hektar mark som borde användas bättre för att binda koldioxid. Dels handlar det om illa skötta skogar, dels om åkermark som kunde beläggas med skog.

Rinne kastade i sitt tal också fram tanken om att grunda ett europeiskt "superuniversitet".