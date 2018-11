Kniven och skeden: Vapnet blev bestick, skeden slickades ren – bägge bars i egen ficka

För cirka två och en halv miljoner år sedan lärde sig människan utnyttja primitiva knivar för att underlätta jakt och stycka byten. Men talar vi om regelrätta bestick som utvecklats för att uttryckligen underlätta ätandet kom skeden först.

Yxan och kniven var människosläktets första vassa verktyg och vapen som användes både vid försvar och jakt. Kniven var behändig även vid matlagning och ätande.

Den första stenteknologin brukar kallas Oldowan efter en fyndort i Afrika där man har hittat mycket enkla stenredskap som handyxor.

De tidiga redskapen tillverkades genom att man slog bort en eller ett par flisor runt en kärna så att en kort egg formades.

Handyxan användes förmodligen i många olika syften, allt från att stycka djur till att gräva upp rotknölar.

Tekniken utvecklades och med tiden lärde man sig slå ut flisorna så att flisorna i sig kunde utnyttjas som verktyg, till exempel som knivar, skrapor och pilspetsar.

De första knivarna tillverkades av sten, flinta och ben.

Då man lärde sig utnyttja och bearbeta metall gjordes knivarna av koppar, brons, järn och stål. Ibland försåg man knivbladet med ett skaft av trä eller läder.

Även om materialen har utvecklats har själva utformningen bibehållits genom årtusendena.

Kniven blev ett livsvillkor; den var personlig, den väckte respekt och man bar den alltid med sig.

I området kring Östersjön och Nordsjön har också kvinnor burit kniv. Eventuellt återfanns förebilden hos vikingatidens matriarker.

När det gäller kniven skulle det dessutom börjas tidigt. Åtminstone i Finland.

- I Finland gavs puukko-kniven i handen redan på småbarn och barnen lärdes redan tidigt tälja sälgflöjter och liknande föremål, berättar amanuens Risto Hakomäki vid Nationalmuseet.

Då måltiderna med tiden blev allt mer sociala tillställningar förvandlades den dolkaktiga kniven så småningom till ett bestick med vasst blad.

Det vassa besticket fungerade även utmärkt då man ville rengöra tänderna. Kniven som en sorts tandpetare delade dock meningarna.

Dels ansågs kniven fortfarande i främsta hand vara ett vapen, dels ansågs det opassande att putsa tänder med kniv.

Således förbjöd till exempel kung Ludvig XIV av Frankrike år 1669 helt och hållet knivar vid matbordet.