Israels regering ser ut att överleva – extremhögerledaren som krävde försvarsministerposten gör en u-sväng: ”You win some, you lose some”

Israel ser ut att undvika nyval under den närmaste tiden. Ledaren för det bosättarvänliga högerextrema partiet Judiskt hem har gjort en u-sväng och har meddelat att det stöder premiärministern.

Utbildningsminister Naftali Bennett har meddelat att han inte avgår, och att han inte fäller regeringen. Han sade att hans parti drar tillbaka alla sina politiska krav och kommer att stöda premiärministern.

Benett hade tidigare hotat med att lämna regeringen om han inte blir ny försvarsminister efter Avigdor Lieberman som plötsligt meddelade att han avgår.

Premiärminister Benjamin Netanyahu vägrade att ge efter för Benetts hot och meddelade i stället att han själv tills vidare tar över försvarsministerns uppgifter.

- Man kan inte alltid vinna, ("You win some, you lose some") sade minister Naftali Bennett i tv efter att Netanyahu hade avvisat hans krav.

Bennetts u-sväng överraskade dem som hade förutspått att ledaren för extremhögerpartiet skulle välja att lämna regeringen i protest.

Vapenvilan med Hamas blev ett problem

Regeringskrisen fick sin början då Avigdor Lieberman och hans parti Yisrael Beitenu lämnade regeringen i protest mot Netanyahus överenskommelse med Hamas om en vapenvila på Gazaremsan.

Netanyahus regeringskoalition består till stor del av nationalistiska och religiösa partier. Regeringen har minsta möjliga majoritet i Knesset - 61 ledamöter av totalt 120.