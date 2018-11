Vad, när, hur och vem? Yle Sporten rätar ut frågetecknen kring vinterns skidutbud

Vintern fyller igen Yles kanaler med skidsport när de nordiska grenarnas världscuper gör en efterlängtad comeback i public service-utbudet. Yle Sporten är också med och bjuder finlandssvenskarna på en bred dukning under vintermånaderna.

Vad?

Det hände egentligen redan i slutet av oktober 2016, men nu blir det konkret verklighet på alla Yles plattformar, med start i Ruka.

Från och med denna höst och fram till 2021 kommer Yle att sända världscupen i sex olika vintergrenar.

Längdåkning, backhoppning, alpin skidåkning, nordisk kombination, snowboard och freestyle hör till paketet, som dessutom kompletteras ,ed de inhemska skidtävlingarna (Finlands cup och FM) samt världscupen i skidskytte.

Också skid-VM och alpina VM åren 2019 och 2021 sänds av Yle.

VM ordnas i Seefeld 2019 och sänds på Yles kanaler. VM 2019 ordnas i Seefeld. Bild: imago/Eibner Europa/ All Over Press

Under vintern sänds totalt 400 olika tävlingar från alla världscuper på Yles kanaler, vilket betyder mer än 600 sändningstimmar vintersport.

Beträffande valet av referatspråk kommer längdskidåkningen, den nordiska kombinationen och backhoppningen att refereras på svenska av Yle Sportens skidteam

– Det är fantastiskt att Yle nu kan erbjuda ett så här stort och angeläget vinterutbud. Det är så stort att vi på Yle Sporten inte har en chans att finnas med i alla tävlingar. Därför har vi valt att koncentrera oss på några grenar, säger sportchef Johan Portin och preciserar.

– Vi vet att längdskidåkningen är stor i Svenskfinland och vi vet att skidskyttet har intresserat en stor publik. Också om det alltid känns tråkigt att välja bort så tror jag att vi erbjuder svenskt referat på de grenar som är de mest publikkära.

Yle TV2 är den huvudsakliga kanalen för all skidunderhållning.

Samtliga sändningar går också parallellt på Yle Arenan.

När?

Efter världscupinledningen i Kuusamo tävlas det två gånger i Norge innan cirkusen drar vidare till Mellaneuropa.

Veckoslutet i Davos får ses som ett preludium till det som sker under jul- och nyårshelgen när Tour de Ski igen avgörs i Toblach, Val Mustair, Oberstdorf och Val di Fiemme.

Sändningstider för världscupen under hösten 2018 Ruka Världscupen sparkar igång vid Ruka Fullt ös i spåren vid Ruka när man tävlar i världscuperna i nordisk skidsport. Bild: imago/GEPA pictures/ All Over Press 23.11 backhoppning, kval, 18.55 – 20.35 (MO)

24.11 kombinerat, backe, 11.55 – 13.25 (MO)

24.11 skidor, sprint, damer och herrar, 13.25 – 15.30 (CV, GL)

24.11 kombinerat, skidor, 15.50 – 16.40 (MO, GL)

24.11 backhoppning, HS142, 17.25 – 19.30 (MO)

25.11 kombinerat, lagbacke, 10.40 – 11.40 (MO)

25.11 skidor 10 km klassiskt, damer, 11.40 – 13.25 (CV, GL)

25.11 skidor 15 km klassiskt, herrar, 13.25 – 15.00 (CV, GL)

25.11 kombinerat, lagtävlingens skidmoment, 15.55 – 16.50 (MO, GL)

25.11 backhoppning, HS142, 17.50 – 19.55 (MO) Lillehammer Världscupen landar i OS-terrängen från 1994. Världscupen tävlar i gammal OS-terräng. Bild: Photoshot. All rights reserved./All Over Press 30.11 sprint, damer och herrar, 12.55 – 14.55 (CV)

1.12 skidor, 10 km fri teknik, damer, 11.25 – 12.40 (CV)

1.12 skidor, 15 km fri teknik, herrar, 13.10 – 14.45 (CV)

2.12 skidor, jaktstart 10 km klassiskt, damer, 11.10 – 11.40 (CV)

2.12 skidor, jaktstart 15 km klassiskt, herrar, 12.40 – 13.45 (CV) Beitostölen Säsongens första stafetter på programmet i Beitostölen. Stafettlag på prispallen i Ulricehamn i Sverige. 8.12 skidor, damer 15 km, 10.25 – 11.55 (MO)

8.12 skidor, herrar 30 km, 13.10 – 15.05 (MO)

9.12 skidor, damer stafett, 11.25 – 12.30 (MO)

9.12 skidor, herrar stafett, 14.25 – 15.40 (MO) Davos Vackert värre när Davos står värd för deltävling. Davos. 15.12 skidor, sprint, damer och herrar, 14.25 – 16.10 (LL)

16.12 skidor, damer 10 km, 10.25 – 11.40 (LL)

16.12 skidor, herrar 15 km, 12.25 – 14.00 (LL) Tour de Ski Fullt ös på sista etappen i Val di Fiemme i Tour de Ski. Masstart i Tour de Ski 2018. Bild: EPA / All Over Press 29.12 skidor, sprint, damer och herrar, 15.25 – 17.15 (CV)

30.12 skidor, damer 10 km fri teknik, 13.40 – 14.55 (CV)

30.12 skidor, herrar 15 km fri teknik, 15.40 – 17.10 (CV)

1.1 skidor, sprint, damer och herrar, 12.55 – 14.45 (CV)

2.1 skidor, damer, 10 km klassisk masstart, 12.55 – 14.45 (CV)

2.1 skidor, herrar, 15 km klassisk masstart, 14.50 – 16.00 (CV)

3.1 skidor, damer, 10 km jaktstart, fri teknik, 13.40 – 14.30 (CV)

3.1 skidor, herrar, 15 km jaktstart, fri teknik, 16.10 – 17.00 (CV)

5.1 skidor, damer, 10 km klassisk masstart, 14.55 – 15.35 (CV)

5.1 skidor, herrar, 15 km klassisk masstart, 16.05 – 16.55 (CV)

6.1 skidor, damer, Final Climb, 13.55 – 14.55 (CV)

6.1 skidor, herrar, Final Climb, 15.40 – 16.25 (CV) Förkortningarna:

CV = Chriso Vuojärvi

MO = Mikael Oivo

GL = Glenn Lindholm

LL = Leif Lampenius

Efter Tour de Ski fortsätter världscupen i Dresden, Otepää, Ulricehamn, Lahtis och Cogne innan säsongens höjdpunkt, VM i Seefeld, tar över.

Efter världsmästerskapet fortsätter världscupen ännu i Oslo, Drammen och Falun innan världscupfinalveckoslutet i Quebec i Kanada den 22-24 mars.

Vintern går främst i det individuella tävlandets tecken, men kalendern rymmer också fyra lagtävlingar.

Stafett blir det i Beitostölen i december 2018 och i Ulricehamn i januari 2019.

Lagsprint finns på programmet både i Dresden (januari) och Lahtis (februari) på det nya årets sida.

Hur?

Sändningarna från världscupen i längdskidåkning har svenskt referat, precis som backhoppningen och den nordiska kombinationen i Ruka och Lahtis, samt hela världscupen i skidskytte.

Referaten på svenska i flerljud via din tv-apparat får du in via språkinställningarna i din egen mottagare.

Så här hittar du det svenska ljudet på din tv Du väljer referatspråk på tv på samma sätt som textningsspråk, antingen via tv:ns eller digitalboxens förhandsinställningar eller genom en knapp på din fjärrkontroll mitt under referatet. Knappen ser lite olika ut för olika tillverkare, så kolla upp vad som gäller för just din tv på förhand i mottagarens manual. Det allra enklaste sättet att garantera att du alltid får ett program på svenska då det har svenskt referat är att välja svenska som primärt ljudspråk i standardinställningarna för din tv.

Gör så här: Kontrollera inställningarna för ljudspråket (Audio) i din digitalmottagare.

Om du vill höra referat på svenska, välj svenska som primärt ljudspråk (Audio). Vanligen hittar du standardinställningarna via huvudmenyn (Menu) och där under språkinställningar, eller motsvarande, beroende på tillverkare. Mera detaljerad information hittar du till exempel i din tv:s användarmanual. Ibland förekommer störningar i mottagaren, som gör att referatet sänds på originalspråket. De här störningarna försvinner vanligen om du byter kanal för en stund och sedan byter tillbaka.

På Yle Arenan hittar du referaten till alla de tävlingar som refereras på svenska, medan Yle Areena står för de finska referaten.

Brukar du normalt gå in via Areena gäller det att skriva in Arenan i din webbläsare istället, eller byta språk till svenska på din applikation i din smart-tv, surfplatta eller mobiltelefon.

Vem?

Yle Sportens skidreferat har under flera år legat i händerna på duon Leif Lampenius och expertkommentator Glenn Lindholm.

– I och med att vår mångåriga skidreferent Leif Lampenius gick i pension behövde vi tänka om vad gäller referaten. Också det faktum att det nu handlar om betydligt flera skidreferat är en orsak till att fundera på upplägget. Vi behöver helt enkelt ett team som tar sig an uppgiften, förklarar sportchef Johan Portin.

Redaktionens mångåriga fotbolls- och ishockeyreferent Christian "Chriso" Vuojärvi gör efter några års uppehåll comeback i skidreferaten under hela säsongen.

Lindholm och Lampenius i Pyeongchang. Yle Sportens skidreferenter Glenn Lindholm och Leif Lampenius Bild: Yle/Antti Koivukangas

Lindholm fortsätter som tidigare som en viktig del av teamet, och även om Lampenius med ålderns rätt firar glada pensionsdagar kommer han också att höras nu och då i sändningar under vintern.

– Christian Vuojärvi är en duktig referent som också tidigare figurerat i skidsammanhang. "Chriso" är också bra på webb och annat nyhetsjobb och kompletterar på det sättet bevakningen. Mikael Oivo har under många år refererat backhoppning bland annat under stortävlingar där han också har intervjuat många skidåkare och är väl insatt i skidvärlden.

– "Pensionären Lampenius" drar inte ett lika stort lass som tidigare men jag är glad över att han med sin erfarenhet och sitt kunnande är en del av referentteamet. Glenn Lindholm är ett ansett namn bland skidfolket och det är roligt att han fortsätter som vår expert, säger Portin avslutningsvis.

Christian Vuojärvi är tillbaka i skidtagen. Christian Vuojärvi Bild: YLE

När skidskyttevärldscupen börjar i Pokljuka i december är det som vanligt Magnus Eklöv som svarar för det svenska referatet.