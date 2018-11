Ivanka Trump skickade hundratals jobbmejl från privat konto

President Donald Trumps dotter och rådgivare Ivanka Trump skickade i fjol hundratals mejl från ett privat konto till medarbetare i Vita huset, regeringstjänstemän och till sina medhjälpare. Det rapporterar Washington Post, som samtidigt jämför Ivanka Trumps mejlanvändning med mejlskandalen kring Hillary Clinton.

Under hela valrörelsen 2016 skallade ropen "Lås in henne!" på Donald Trumps valmöten. Ännu nu under hösten har han krävt rättsliga åtgärder mot sin forna rival Hillary Clinton på grund av hennes tidigare mejlrutiner.

Det är mot den bakgrunden som de senaste avslöjandena om Ivanka Trumps mejlanvändning väcker speciellt intresse.

Ivanka Trump började arbeta som rådgivare och assistent till presidenten i mars 2017. Enligt Washington Post har en intern utredning i Vita huset visat att hon både före och efter det skickade hundratals mejl från ett privat konto, i strid med Vita husets regelverk.

Enligt tidningen chockades en del anställda i Vita huset av att hon själv försvarade sig med att hon inte kände till alla detaljer i regelverket.

Tidningen uppger att flera hundra av de här mejlen handlade om sådant som hennes program och reseplaner. Allvarligare än så är de "färre än 100" mejl som handlade om direkta statsangelägenheter.

Donald och Ivanka Trump under ett kampanjmöte i Cleveland inför mellanårsvalet. Donald och Ivanka Trump under ett kampanjmöte i Cleveland inför mellanårsvalet. Bild: EPA-EFE/DAVID MAXWELL

Peter Mirijanian som är talesman för Ivanka Trumps advokat förnekar inte tidningens påståenden, men säger att inget av de aktuella mejlen innehöll hemligstämplade uppgifter.

Han understryker också att Trumps användning av sitt privata konto skiljde sig betydligt från mejlskandalen kring Hillary Clinton. Clinton använde sig av en privat mejlserver som hon förvarade i sitt hus och vid ett tillfälle, mitt under en utredning, raderades tusentals av Clintons mejl av en IT-specialist.

Källor: Washinton Post, AP