Karisbon Maria Turtschaninoffs "Naondel" nominerad för stort litteraturpris

Karisbon Maria Turtschaninoffs bok Naondel har nominerad till International Dublin Literary award 2019.

A. A Prime har översatt Turtschaninoffs roman Naondel, Krönikor från röda klostret. Naondel: The Red Abbey Chronicles heter den i sin engelskspråkiga version.

Bland finländarna hittar vi också Också Pajtim Statovci - med sin bok My Cat Yugoslavia som översatts från finska av David Hackston.

Finlandiaprisvinnaren Jussi Valtonens bok They Know Not What They Do och Escape From Sunset Grove av Minna Lindgren - översatta från finska av Kristian London är också nominerade.

Ett av världens största litteraturpris

International Dublin Literary award är ett av världens största pris för engelskspråkig skönlitteratur, eller litteratur som översatts till engelska. Vinnaren koras den 4 juni och prissumman är 100 000 euro.

Bland de över 140 nominerade författarna hittar vi många av världens kändaste författare, som exempelvis Paul Auster, Salman Rushdie och Joyce Carol Oates.

