OP:s prognos: Finlands ekonomi växer hyfsat också nästa år - den offentliga ekonomin är i balans år 2019

Bild: All Over Press / Jarno Kuusinen

Vy över Nordsjö hamn med containrar i förgrunden och skärgård och fraktfartyg i bakgrunden. Bild: All Over Press / Jarno Kuusinen

Finlands ekonomi fortsätter att växa under 2019 men tillväxten blir inte lika stark som under de två senaste åren, enligt OP-gruppens färska prognos. De största orosmolnen just nu hänger över USA.

- USA:s handelspolitik kan få överraskande följder också i Europa. En annan central fråga är var konjunkturtoppen infaller för USA:s del och hur mycket tillväxten sedan kan avta, säger OP:s chefsekonom Reijo Heiskanen till Svenska Yle.

Heiskanen och hans kolleger räknar nu med att Finlands BNP växer med 2,5 procent under 2018, vilket innebär en liten justering nedåt. I föregående prognos räknade banken med 2,8 procent.



OP:s chefsekonom Reijo Heiskanen. Reijo Heiskanen, pääekonomisti, OP-Ryhmä. Bild: Sasha Silvala / YLE

Också för 2019 har OP gjort en försiktigare bedömning. Tillväxten för hela året väntas bli 1,8 procent, istället för 2,1 procent som i den föregående prognosen.

- Tillväxtutsikterna för världsekonomin ser lite sämre ut just nu, och det har betydelse för ett exportberoende land som Finland, konstaterar Reijo Heiskanen.

Brexit och Italien väcker farhågor

Flera andra banker och forskningsinstitut har gjort liknande bedömningar den senaste tiden. Storbritanniens utträde ur EU kan skapa kaos, särskilt om det sker under oordnade former.

Härtill kommer Italiens skuldproblem och den högerpopulistiska regeringens ovilja att följa EU:s budgetregler.



Italiens regering har valt öppen konfrontation med EU-kommissionen. Italiens premiärminister Giuseppe Conte och inrikesminister Matteo Salvini.

Reijo Heiskanen misstänker att Italien till slut måste ge efter och avstå från sina miljardprojekt. Om Italiens statsskuld fortsätter att växa ohejdat riskerar landet ytterligare sänkt kreditbetyg.

Det kan i sin tur få räntorna på italienska statsobligationer att stiga, så att landet till slut inte kan återfinansiera sina jättelån.

- Förr eller senare tvingas Italien tillbaka till mer långsiktiga politiska lösningar, bedömer Reijo Heiskanen.



Bilfabriken i Nystad ger jobb och dyrbara exportartiklar. bildörrar monteras fast på mercedesbilar på bilfabriken i Nystad. Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

OP:s prognos innehåller ändå ett par välkomna ljusglimtar för Finlands del: då ekonomin växer väntas fler arbetslösa hitta jobb åt sig och sysselsättningsgraden väntas därmed stiga till 73 procent.

Dessutom räknar OP med att den offentliga ekonomin är i balans igen år 2019, för första gången på länge.