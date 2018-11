Åtta år sedan otäcka kraschen i rally – nu gör Kubica F1-comeback

Bild: Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Robert Kubicas kontrakt ska bli offentligt den här veckan, skriver Autosport. Robert Kubica. Bild: Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Enligt bland annat Autosport har Williams spikat förarduon till nästa formel 1-säsong. Polacken Robert Kubica gör comeback – åtta år efter den otäcka olyckan i en rallybil.

Det har spekulerats ett tag om att Robert Kubica ska sätta sig i en formel 1-bil och köra lopp nästa säsong. Nu ska det vara klart, skriver bland annat tidningen Autosport.

Redan för ett år sedan uppgavs Kubica vara nära en plats i Williams, men det blev inte av. I stället har Lance Stroll och Sergej Sirotkin kört för stallet i år.

Kubica har varit testförare under 2018, men nu ska polacken ta nästa kliv. Enligt Autosport kommer avtalet att bli officiellt under GP-helgen i Abu Dhabi. Formel 1-säsongen avslutas där på söndag.

Därmed skulle Kubica och George Russell köra för Williams nästa år.

Otäck olycka 2011

Kubica har tidigare kört fem säsonger i F1, senast 2010, för Sauber och Renault. Han har gjort 76 starter och vunnit en gång.

Efter det satsade Kubica på rally, men det började med en rejäl olycka. Polacken kraschade olyckligt i Italien i februari 2011 och skadade sig ordentligt.

Han bröt flera ben i armen och benet på höger sida, och spåren av de skadorna syns fortfarande. Han återhämtade sig ändå och tävlade i rally-VM – utan större framgångar – mellan 2013 och 2016.

Under den här säsongen har Kubica gjort en del tester och kört under två officiella fredagsträningar under GP-helgerna.

Bekräftade förarna för 2019:

Mercedes: Lewis Hamilton och Valtteri Bottas.

Ferrari: Sebastian Vettel och Chales Leclerc.

Red Bull: Max Verstappen och Pierre Gasly.

Renault: Daniel Ricciardo och Nico Hülkenberg.

Haas: Romain Grosjean och Kevin Magnussen.

McLaren: Carlos Sainz och Lando Norris.

Sauber: Kimi Räikkönen och Antonio Giovinazzi.

Toro Rosso: Daniil Kvijat.

Williams: Geroge Russell.

Force India: Sergio Perez.