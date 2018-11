Från traumatisk terapisession till tuff tennismatch - årets kortfilmsvinnare skildrar starka känslor

Årets kortfilmsvinnare går på tre språk, utspelar sig i fyra olika miljöer och är skrivna av fem personer med vitt skilda erfarenheter av filmbranschen. Men alla har de en sak gemensam; en egen stil.

Viktor Granö filmade under den ena veckan i somras då det regnade. Kristofer Möller fick en isbit i magen då han insåg att tiden höll på att ta slut. Sawandi Groskind tyckte första inspelningsdagen alltid är den jobbigaste då allt krockar. För Pia Andell var det igen sista dagen i tennishallen som blev den tyngsta då de måste få med de riktigt stora känslorna i de sista scenerna.

Men allting löste sig. Det regnade inte då utescenen skulle filmas, isbiten smälte och scenen blev klar, krockarna ledde till en att arbetsprocessen kom igång på allvar och extraenergin infann sig.

Slutresultatet är kortfilmerna Ett kammarspel, Askan, Matchen och Hur man närmar sig ett stort hål är resultatet av Kortfilmstävlingen 2018. Ett samarbete mellan Svenska Kulturfonden, Finlands filmstiftelse och Svenska Yle.

Kolla även in en livestream onsdagen 21.11 kl. 20 då berättar alla kortfilmsvinnarna mer om sina filmer.

En länk till streamen finns i slutet av den här artiklen.

Hur man närmar sig ett stort hål av Sawandi Groskind och Quynh Tran

Ett enormt hål uppenbarar sig sent en vinterkväll i en liten stad. Hur reagerar folk på tomrummet? Och vad symboliserar det? Kortfilmen ställer frågor som vi får tolka samtidigt som vi följer Masoud (Miragha Sedigi) som är mitt inne i en valkampanj och som ska träffa sin bror Bashir (Ebrahim Saberi) som han inte sett på länge.

Det blir en bilresa genom ett vintrigt landskap där de bland annat går på auktion, sätter upp nya valaffischer och försöker hitta fram till varandra.

— Vi ville skildra två män som talar om kärlek och känslor, säger Sawandi Groskind som även regisserat filmen.

Vi ville visa hur den ena av männen förälskar sig stup i kvarten men också går på nitar medan den andra är mer återhållsam, fortsätter han. Och det här ville vi att skulle att skulle utspela sig mitt i vintern.

Inne i bilen finns en strävan till värme och där utanför är det snöstorm och kallt. Och så då det stora mystiska hålet som uppenbarat sig.

Masoud (Miragha Sedigi) och Bashir (Ebrahim Saberi) iakttar hålet tillsammans med en bilförsäljare. kortfilm Hur man närmar sig ett hål Bild: Parad Media / Johannes Östergård

Groskind har skrivit manuset tillsammans med Quynh Tran som även fungerar som kostymör.

Huvudpersonerna Masoud och Bashir talar farsi, ett språk som varken Groskind eller Tran själva talar.

— Men vi har jobbat med dem tidigare och hade en tilltro till att de pratar på ett sätt som känns okonstlat för dem i filmen säger Tran. Sedigi jobbar som tolk och Saberi är hemspråkslärare i farsi så de har båda en stark känsla för språket och kan båda även svenska.

— Vi ville skildra den verklighet jag och Tran själva känner till, en verklighet där folk talar en massa olika språk utan att någon gör något större nummer av det, säger Groskind.

Bashir (Ebrahim Saberi) i kortfilmen Hur man närmar sig ett stort hål. kortfilm Hur man närmar sig ett hål Bild: Parad Media / Johannes Östergård

För Groskind är Aki Kaurismäki en regissör som betytt mycket.

— Via honom hittade jag regissörer som Ozu, Bresson och Kiarostami. Jag vill hylla och visa att konst och film följer en tradition, man väljer sina spår och lyfter hatten åt dem som banat väg för en. De som hjälpt mig hitta mitt uttryckssätt.

Askan av Kristofer Möller

En stillsam komedi om sorg så kunde man beskriva Askan. Laura (Hellen Willberg) sörjer sin lillebror som tragiskt gått bort. Hans död är ett hårt slag för hela familjen och hon vill nu uppfylla sin brors sista önskan att få askan strödd i havet utanför Sveaborg. Det här vill inte föräldrarna men Laura har en plan.

Kristofer Möller avslöjar att filmen är löst baserad på verkliga händelser som hände en vän till honom för länge sedan. Men att han fört berättelsen vidare från det som skedde i verkligheten.

— Jag har funderat länge på det som inträffade. Hur man kan bearbeta och uppleva sorg på olika sätt. Och så var jag intresserad av den dynamiska syskonrelationen mellan en storasyster och en lillebror.

Laura (Hellen Willberg) har ett löfte till sin döda bror som hon vill hålla. kortfilm askan Bild: Studio Lumo / Theofanis Kavvadas

Möller som till vardags jobbar som skådespelare och dramaturg vid Svenska Teatern spelar själv en liten biroll i filmen. Men var i övrigt inte med under inspelningen.

— Om jag hade varit med under inspelningen skulle jag antagligen ha börjat regissera, säger Möller och skrattar, och under en inspelning skall det finnas en regissör. Men jag var med under repetitionerna.

Regissören Ville Tanttu, skådespelarna Stella Laine, Hellen Willberg och Kristofer Möller och kostymören Riitta Röpelinen under inspelningen av kortfilmen Askan. Ville Tanttu, Stella Laine, Hellen Willberg, Riitta Röpelinen och Kristofer Möller under inspelningen av kortfilmen Askan. Bild: Ananya Tanttu

Manuset till filmen skrev han först som ett övningsarbete under en kurs på Labbet. Då Möller sedan hörde om kortfilmstävlingen insåg han att han hade ett manus som han kunde skicka in.

— Men aldrig i min vildaste fantasi hade jag trott att det här skulle bli en film. Det här har varit ett lyxprojekt att jobba med. Då manuset valdes till en av vinnarna i Kortfilmstävlingen var finansieringen säkrad och det är ofta det stora osäkra momentet i ett filmprojekt.

— Så det här har varit ett gräddfilsprojekt!

Matchen av Pia Andell

En allvarlig komedi om tennis eller måste man alltid hålla god min i elakt spel. Hanna (Nina Hukkinen) och Johanna (Milka Ahlroth) träffas för första gången i ett omklädningsrum inför en amatörmatch i tennis. Och spelet börjar innan de ens hunnit ut på planen.

Pia Andell berättar att hon fick idén under en tennismatch. Hon hörde om två kvinnor som redan i omklädningsrummet hade inlett en kamp och den kampen fortsatte på planen.

— När jag började iaktta de här kvinnorna gick min egen match helt åt skogen, säger Andell med ett leende, tennis kräver full fokus hela tiden.

Hanna (Nina Hukkinen) har bestämt sig för att inte låta sig påverkas av fult spel. kortfilm Matchen Bild: Of Course My Films Oy / Antti Ruusuvuori

Det andra som fascinerade Andell är att alla känslor inte är riktigt tillåtna för kvinnor. Speciellt inte i en gentlemannasport som tennis.

— På tennisbanan måste du hålla dina känslor i styr och om någon spelar fult skall du egentligen bara försöka vara lugn. Jag ville visa någon som försöker behärska sig och hur det här kanske inte alls är särskilt bra.

Pia Andell tillsammans med Nina Hukkinen och Milka Ahlroth. Nina Hukkinen, Milka Ahlroth tillsammans med regissören Pia Andell under inspelningen av Matchen. Bild: Karolina Kjellman

Pia Andell har en lång karriär som dokumentärfilmsregissör och kortfilmen Matchen är hennes tredje fiktion. Skillnaden mellan dokumentär och fiktion är enligt Andell att i en dokumentär får du världen som allting utspelar sig i medan du i en fiktion måste skapa den själv på förhand.

— Jag började göra fiktion efter en dokumentärfilm som var mycket tung att göra. Nu efter min tredje fiktion känner jag att jag kanske igen är redo för en dokumentär.

Ett kammarspel av Viktor Granö

Ett relationsdrama med thrillerdrag influerat av Ingmar Bergman. Huvudpersonen Helena (Stina Rautelin) är en psykoterapeut som en dag får besök av en klient vid namn Alice (Emelie Wallberg). Men när Alice börjar berätta om sig själv inser Helena att berättelsen kommer obehagligt nära henne själv. Vad gör Helena då?

Viktor Granö berättar att han fick idén till filmen då han själv gick i psykoanalys och funderade på relationen mellan terapeut och klient.

— Tystnadsplikten fascinerade mig som ett dramatiskt redskap, vilka konflikter som kan tänkas uppstå i och med den här ganska speciella situationen där terapeuten vet allt om klienten, klienten inte ska veta nåt om terapeutens privatliv och terapeuten inte får säga nåt om klienten utanför terapirummet. Här kunde jag hitta thrillerelement.

Fotograferna Joel Grandell och Jonatan Sundström, regissören Viktor Granö och ljudtekniker Juuso Oksala på skärmen ser vi skådespelarna Stina Rautelin och Emelie Wallberg. Regissören Viktor Granö under inspelningen av Ett kammarspel. Bild: Sattva-Hanna Toiviainen

Huvudpersonen i kortfilmen är en medelålders kvinna. Enligt Granö var det fantasieggande att försöka skriva om situationer som inte ligger så nära det egna jaget. Dessutom finns det redan så många filmer som handlar om män, påpekar han med ett leende.

— Jag tycker helt enkelt det blir oerhört tråkigt när vi i film efter film bara ser gubbar prata med andra gubbar, säger han med ett stort skratt.

Med titeln Ett kammarspel ville han också väcka olika tankar.

— Redan själva ordet kammarspel väcker associationer hos mig, säger Granö. Dels är det något som pågår inne i en kammare, i ett slutet rum. Dels finns det något hemlighetsfullt i ordet kammare, skattkammare, sängkammare osv. Och så ledet spel, filmen i sig är ett skådespel men så finns det också ett skådespel inom filmen, ett spel som pågår mellan karaktärerna.

Alice (Emelie Wallberg) vill absolut ligga på en soffa då hon talar med terapeuten. kortfilm ett kammarspel Bild: Ab Ljud och bild 2018 / Jonatan Sundström

Att filmen är en hyllning till filmskaparen Ingmar Bergman är inget som Granö hymlar med.

— Filmen är en hommage till Bergman på många sätt, formspråket, hur replikerna är utformade, typsnittet och så gjorde Bergman också många kammarspel, säger Granö och skrattar.

Kolla även in livestreamen kl. 20 från Bar Dubrovnik i Helsingfors onsdagen 21.11. Då berättar alla kortfilmsvinnarna mer om sina filmer: