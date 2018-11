Örnarna har lyft under Pajuluomas ledning – nu är tränaren klar för ett år till

Sport ser ingen orsak att avvakta. Efter en positiv start på Ari-Pekka Pajuluomas tid som ligatränare ger Vasaklubben förlängt förtroende.

Publikmässigt har Sports start på säsongen varit tung, men på isen har det gått betydligt bättre. Så pass bra att klubbledningen ser anledning att agera.

I dag meddelade Sport att man har utnyttjat optionen i tränaren Ari-Pekka Pajuluomas kontrakt och det betyder att han också står i båset nästa säsong.

På sin webbplats skriver Sport att Pajuluoma har svarat upp mot de förväntningar som fanns på honom och laget.

– Pajuluoma har visat att han är modern. Han förstår hur viktig individutveckling är i en klubb av vår storlek. Vi vill fortsätta på den här vägen nästa säsong, säger sportchefen Markus Jämsä.

På väg mot poängrekord

För tillfället ligger Sport sjua i tabellen – långt mycket bättre än hur tipsen såg ut före säsongsstarten. Avstånden i tabellen är små, men sett till poängsnitt är Sport på väg mot sin bästa säsong sedan ligaåterkomsten 2014.

Under andra säsongen (2015–2016) tog Sport 83 poäng på 60 matcher i grundserien, vilket ger ett snitt på 1,38 poäng per match. Just nu har Sport samlat ihop 34 pinnar på 22 matcher (1,55 poäng per match).

Före förlusten mot KooKoo i lördags hade Sport tagit poäng i sju raka matcher (sex segrar).

"Mycket att förbättra"

Pajuluoma tog över när Tomek Valtonen fick sparken efter förra säsongen. Han hade aldrig fungerat som huvudtränare i ett ligalag inför den här hösten.

– Jag är glad att jag får fortsätta här. Vi behöver utveckla oss hela tiden och höja oss när kraven blir högre, säger Pajuluoma.

– Jag har också mycket att förbättra. Största överraskningen är hur lite tid vi har för träning och hur mycket matcher äter av energin. Man måste våga vila när det behövs

Sport spelar följande gång på fredag borta mot KalPa.