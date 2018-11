Psykologi var Benjamin Källmans favoritämne i gymnasiet och han lägger också mycket fokus på den mentala sidan inom fotbollen.

– Det är egentligen det viktigaste. Speciellt då du kommer som utlänning till ett nytt lag. Fastän du får speltid direkt så har du mycket respekt att kämpa till dig, skildrar Källman vardagen på träningsplanen.

– Den här skotska kulturen är att ge allting eller bli utanför. Det är 110 procent på varje träning och du måste vara mentalt med. Det accepteras mer att du saknar talang än att du saknar vilja. Viljan går före allting.

Överraskad av omedelbara ansvaret

Källman bevisade genast sig värd lagkamraternas respekt. Andra dagen i Skottland hoppade han in och spelade en halvlek i cupen mot Ayr United och följande vecka blev det fulla 90 minuter i ligan mot St. Johnstone.

– Man kan säga att jag fick lite av en gratis biljett in. Ännu har jag ingen historia om att hamna kriga mig in alltför mycket. Jag gick ganska rakt in och egentligen gick det lite för snabbt, man var lite sådär att ”hej, vänta nu lite!”, säger Källman vars anpassning underlättades av en väldrillad fysik.

– Jag blev småförvånad när jag såg mig runt i omklädningsrummet och märkte att inte är dom andra nu så mycket större eller ser så mycket starkare ut. Men direkt jag gick in på träningsplanen märkte jag att ajaa, man går mycket hårdare in i situationerna. Det är mentaliteten som är den största skillnaden.