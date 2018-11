Degerös nya bibliotek öppnade mitt i köpcentrum

Rakkautta on jakaa kirjastotarina.

Lue häistä kirjastossa tai notkumisesta eroottisten kirjojen hyllyn luona. Kirjastotarinoiden keräys on nyt puolivälissä. Kokosimme tähän väliraporttiin tarinoita, joiden teemana on rakkaus. Muunlaisiakin tarinoita on jaettu. Keräys jatkuu lauantaihin 1.12. asti.