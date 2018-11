Kryptovalutorna har tappat 80 procent av sitt värde i år – rutinerad bitcoinföretagare ger 5 orsaker till kraschen

Värdet på de så kallade kryptovalutorna har under 2018 sjunkit till en femtedel av toppnoteringen 831 miljarder dollar i januari 2018. Från början av september har priset på bitcoin sjunkit från över 7 000 euro till cirka 4 500 euro. Vi listar fem orsaker till kursfallet.

1. Intresset för kryptovalutor har minskat

Prisfallet för kryptovalutor har att göra med sentimentet på marknaden, anser den långvarige bitcoinföretagaren Henry Brade som är vd för Prasos. Företaget driver bland annat sajten Coinmotion.com där man kan köpa och sälja bitcoin och litecoin.

Entusiasmen för kryptovalutor har enligt Brade varit låg under det här året efter uppgången i slutet av fjolåret.

Under det här året har enligt Brade både intresset för att placera i kryptovalutor och volymerna på börser och tjänster sjunkit. Efterfrågan på kryptovalutor har inte varit så stark i år.

Brade säger att till exempel volymen på Coinmotion har sjunkit från rekordnoteringen 70 miljoner euro under bitcoin- och kryptouppgången i december 2017 till cirka 4 miljoner euro per månad under de senaste månaderna.

I november har volymen vid Coinmotion stigit något, men det har enligt Brade delvis att göra med den senaste tidens kursfall som har lett till panikförsäljning bland en del personer samtidigt som det också har funnits ett kraftigt köpintresse.

- De som upplever att det nu finns billiga bitcoin att köpa går kraftigt in och köper, medan de som är rädda för en total kollaps vill sälja.

2. Dyrare att utvinna bitcoin

En faktor som har medverkat till lägre priser är enligt Brade att lönsamheten för dem som utvinner bitcoin har sjunkit något eftersom beräkningskapaciteten för bitcoinnätverket har stigit kraftigt trots att kursen inte har stigit alls. Det betyder i praktiken att de som utvinner bitcoin med datorkraft får mindre pengar för samma mängd arbete som tidigare.

Företag i Sichuan i Kina där man utvinner bitcoin. En bitcoingruva i Sichuan i Kina Bild: EPA/LIU XINGZHE

- Det har kunnat leda till situationer där de i all hast tvingas sälja sina egna bitcoinplaceringar för att kunna betala sina elräkningar och så vidare.

3. Finansieringsprojekt granskas

Vad gäller ethereum har de amerikanska myndigheterna börjar syna ICO-projekt, finansieringsprojekt för nya kryptovalutor, i sömmarna.

- Det finns till och med situationer där man tvingas returnera pengar till placerare för att inte hamna i fängelse.

- Det har lett till att en del ICO-projekt har tvingats sälja stora mängder ether och ethereums kurs har kanske sjunkit något mer än bitcoins kurs.

Ethereum, som länge varit nummer två efter bitcoin vad gäller det sammanlagda marknadsvärdet, har fallit till tredje plats och ligger nu efter ripple.

ICO är ett sätt att finansiera nya kryptobaserade företag eller projekt i utbyte mot mynt som utges av företaget. Under 2017 genomfördes ett stort antal sådana projekt på ethereumnätverket. I många fall samlade projekten in hundratals miljoner dollar.

Brade tror själv att nedgången för bitcoin är på väg att plana ut. Han konstaterar att priset har sjunkit med 78 procent från alla tiders rekord, vilket börjar vara i samma storleksklass som tidigare kursfall efter en prisbubbla för bitcoin. Bitcoin har haft flera bubblor och kraftiga kursfall under sin tioåriga historia. Hittills har bitcoin alltid förr eller senare nått nya rekordnivåer efter ett kursfall.

4. Fallande aktiekurser

Att aktiekurserna sjunkit bland annat i USA kan ha medverkat till nedgången för bitcoin tror Brade. Han säger att många vanliga placerare och i viss mån institutionella placerare har köpt kryptovalutor.

Det amerikanska börsindexet Dow Jones föll från över 26 000 till något över 24 000 från den 7 till den 21 november 2018. Bild: AFP / Lehtikuva

- En del placerare kan betrakta bitcoin och i synnerhet andra kryptovalutor som mycket spekulativa riskplaceringar. Om man sätter valutan i den kategorin i det här osäkra läget kan det hända att en viss sorts placerare minskar på sina bitcoinpositioner.

5. Bitcoin cash delades itu

En delfaktor som kan ha bidragit till kursfallet för kryptovalutor är tvisten inom bitcoin cash som den 15 november ledde till en delning av blockkedjan. Tvisten har lett till livlig debatt på Twitter mellan förespråkare för de två lägren.

Grälet har enligt Brade gett upphov till en del underhållning på Twitter, men den kan också vara en delorsak till att priset på kryptovalutor har sjunkit.

Brade anser att händelser som skapar osäkerhet inom någon betydande kryptovaluta, till exempel tvisten inom bitcoin cash och ethereums problem med myndigheterna kan öka risken för att kryptokurserna ska sjunka.

Att enskilda stora kryptovalutor kan påverka hela kryptomarknaden beror enligt Brade på att kryptovalutorna i viss mån är kopplade till varandra, både när kurserna stiger och när de sjunker.

Ser ljust på framtiden

Brade har ändå en stark tro på framtiden för bitcoin. Han nämner speciellt att ett betydande antal olika slags fonder är på väg att komma in på marknaden, även börslistade fonder där man kan placera i synnerhet i bitcoin. Även fonder där man kan placera i flera olika kryptovalutor är enligt Brade på kommande.

Vad är bitcoin? Bitcoin är en digital valuta, skapad 2009, vars huvudsyfte är att möjliggöra betalningar över internet direkt mellan användare utan någon inblandning från tredje part. Till skillnad från många andra valutor förlitar sig bitcoin inte på en centralbank, vilket skyddar mot politisk påverkan och monopolliknande betalsystem. För att upprätthålla säkerhet och sekretess förlitar sig bitcoin på kryptografi.

Källa: Wikipedia

- Den här utvecklingen är anmärkningsvärd eftersom den hämtar institutionella placerare med i spelet mer än förr och det gör det möjligt för olika placeringstjänster att lägga till de här placeringsprodukterna till sitt sortiment och det gör det enklare för vanliga människor att placera i kryptovalutor.

I framtiden kommer alla företag inom placeringsbranschen att erbjuda möjligheten att placera i bitcoin, anser Brade. Den här möjligheten kommer att finnas till hands för både privatpersoner, institutionella placerare och för pensionsfonder.

Närbild på flera mynt som föreställer kryptovalutor Bild: Mostphotos

På frågan om den här framtidsvisionen innebär att finländska banker i framtiden kommer att erbjuda placeringsinstrument som innehåller kryptovalutor svarar Brade jakande. Han är nästan säker på att till exempel finländska banker i framtiden kommer att ha bitcoin och kryptovalutor i sitt sortiment av placeringsinstrument.

Det här händer enligt honom i synnerhet om det blir ett nytt uppsving för bitcoin, till exempel så att den tidigare toppnoteringen på nästan 20 000 dollar per bitcoin tiofaldigas. Volymerna och intresset skulle i så fall vara så stora att inte ens de stora bankerna skulle kunna hålla sig utanför, anser han.

- Om det blir en sådan kursuppgång eller inte är en annan fråga, men själv tror jag att den blir av, säger Brade.