Molly Mae förverkligar sin musikaliska dröm i Berlin

Molly Mae har alltid drömt om att få uppträda för en stor publik. Vägen till de stora arenorna går just nu via Berlin. Wanna Be Better heter låten som är startskottet för en möjlig spännande karriär.

Musiken har alltid varit en stor del av Molly Maes liv.

- Så långt tillbaka som jag kan komma ihåg har jag sjungit och njutit av att lyssna på musik. Jag har alltid fått inspiration och kraft av musik, så det har nog alltid varit en självklarhet att jag på något sätt kommer att syssla med musik som vuxen, berättar Molly Mae.

Som 13-åring började hon ta musiken på allvar.

- Först blev det sånglektioner och några år senare studier vid ett musikinstitut. Senare blev jag antagen till musiklinjen vid Tölö gymnasium. Då kände jag att sång och låtskrivande är något jag vill satsa helhjärtat på.

Just nu studerar Molly vid British and Irish Modern Music Institute i Berlin. Närmast rör det sig om sångstudier men även hela musikindustrin finns med i undervisningen.

-Jag hade möjlighet att studera vid flera olika skolor men valde Berlin för att det kändes som den vettigaste lösningen rent ekonomiskt.

- Jag har nog inte behövt ångra mitt beslut men jag är nyfiken på att fortsätta studera någon annanstans i europa, berättar Molly Mae.

Vem är Molly Mae? Molly Mae heter Aulén i efternamn

Född i Helsingfors

Lyssnat på artister som Queen, Christina Aguilera och Aretha Franklin

Studerar musik vid British and Irish Modern Music Institute i Berlin

- Mitt mål i framtiden är att kunna klara mig ekonomiskt på min musik och framförallt att kunna beröra och inspirera människor med musiken. Men nu först är det Vegatoppen som gäller. Jag hoppas lyssnarna gillar min musik, avslutar Molly Mae.

