Sibbo har motat olle i grind och Borgå avvaktar - takraset i Lovisaskolan får kommuner att tänka till

Under 2000-talet har nästan tio liknande fall utretts.

I november har tre innertak rasat in i skolor runtom i Nyland, och att just skolor drabbas förvånar inte Olycksutredningscentralens ledande utredare Kai Valonen. I sitt arbete har han sett att det är ett återkommande fenomen att innertak rasar in på grund av konstruktionsfel.