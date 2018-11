Finländarna förtjusta i longdrinkar – alkoholkonsumtionen har ökat under början av året

Alkoholkonsumtionen i Finland ökade något under perioden januari-augusti, efter att ha sjunkit under en längre tid. Det visar preliminära siffror som Institutet för hälsa och välfärd, THL, samlat in.

När både detaljhandel och utskänkning räknas, ökade alkoholförsäljningen under årets första 8 månader med 1,1 procent från samma period i fjol. Ändå steg de nominella priserna på alkoholdrycker under perioden.

Prisstegringen var 3,4 procent, och den berodde närmast på de skattehöjningar som trädde i kraft i början av året. Det var bara skatten på starköl som sjönk.

Sommarvärmen ökade törsten

Sannolikt var den ovanligt varma sommaren en förklaring till att förbrukningen gick upp. Alkoholkonsumtionen ökade ändå inte så mycket som THL hade befarat, och priskonkurrensen har varit rätt blygsam.

Glas på brygga. Bild: Markku Ojala/All Over Press

Alkoholförsäljningen ökade mest i detaljhandeln, och också en aning inom utskänkningen. Däremot sjänk Alkos försäljning ungefär i samma grad, med knappt 5 procent.

Finländarna verkar ha blivit mycket förtjusta i olika slags longdrinkar - försäljningen av dem gick upp med nästan 50 procent under perioden januari-augusti.