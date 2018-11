NHL-kolumnen: Slutspelet hotar försvinna för bland andra Crosby och McDavid som kalkonen från tallriken – ifall vi skall tro ”lagen” om thanksgiving

I går firade USA tacksägelsedag. Förutom ett frossande i kalkonkött och pumpapaj, så finns det en massa andra traditioner och regler som hör ihop med thanksgiving. En av de oskrivna lagarna, som har föga att göra med Mayflower och pilgrimar, är att NHL-klubbarna som befinner sig på fel sida om slutspelssträcket också stannar där. Sura puckar Sidney och Connor?

Myten lever segt vidare.

När en fjärdedel av NHL-säsongen är avklarad och USA sätter sig ner för att masskonsumera mat och hylla holländska pilgrimar (Kanada firar thanksgiving i mitten av oktober) gäller det att befinna sig på rätt sida om slutspelssträcket. Annars är det kört.

Granskas det här sammanhanget mellan ishockey och fyradagarshelgen i sömmarna så har den en del saftigt kött på benen. Förra säsongen var ett litet lågvättenmärke för tacksägelseregeln då endast 69 procent av de slutliga playofflagen – eller 11 av 16 – fanns ”med” redan i det här skedet.

Genomsnittet under de senaste åren är ändå hela 78 procent. 13 av 16 säsongen 2013-2014, 13/16 2014-15, 12/16 2015-16 och 13 av16 säsongen 2016-2017.

En säsong som sticker ut är den för 10 år sedan: 2008-2009. Då var alla åtta östra konferensens slutliga slutspelslag på rätt sida om sträcket redan den näst sista torsdagen i november.

Så visst finns det skäl att ha lite besvär med matsmältningen under helgen om det egna laget agerat mera som en yr vildkalkon än en jägare under säsongens första fjärdedel.

Och ser man på den frekvent använda panikknappen gällande tränarbyten under de senaste dagarna så tycks thanksgiving-regeln också noteras i klubbkontorens hörnrum.

Columbus, Tampa bay, Toronto, Buffalo, N.Y. Rangers, Washington, Boston och Montreal är för närvarande på väg mot slutspel i östsra konferensen. En ganska oväntad trio sticker ut.

Inför säsongen var de flesta överens om att New Yor Rangers är mitt i en nystart och behöver några år för att komma igen. Montreals lagbygge verkade ohjälpligt tunt och byggmästaren Marc Bergevin var en tönt. Buffalo är helt sitt eget kapitel.

Sabres har varit hela ligans skamfläck i flera säsonger och sett ut som organisation i fullständig kaos. Buffalo har inte sett en vår med hockey sedan 2011. Lagets spelmoraliska själ, centern Ryan O’reilly, meddelade under förra säsongen att han tappat lusten för hockey i norra New York och vill bort.

Nu finns han i St.Louis Blues – långa vägar på fel sida om sträcket.

Samtidigt har Sabres, med den från Carolina inhandlade måltjuven Jeff Skinner och attitydmässigt pånyttfödde lagkaptenen Jack Eichel som ledande resultatproducenter, varit ett positivt utropstecken. Och superlöftet Rasmus Dahlin fungerar som ett officiellt startskott på en ny era.

Äntligen får också lagets speltidskung Rasmus Ristolainen uppleva glädjen av att spela i ett vinnande lag. ”Rasse” är poängmässigt Sabres bästa back med 2 + 10 (20:e bland ligans backar). Båda målen har dessutom varit matchvinnande burar.

Buffalo ligger nu på direkt slutspelsplats i Atlantic-divisionen med 30 poäng efter 14 segrar på 22 matcher. Med wild Card-perspektiv det hela 7 poäng till första laget utanför, Carolina.

Mot Buffalo i slutspel talar närmast den negativa corsi-procenten: 49,28 ( skott för jämfört med skott mot). Det betyder alltså att motståndarna skapat mera chanser än Sabres. 19 lag ligger före Buffalo i den statistiken – tio av dem i öst.

Och apropå corsi-procent: New York Rangers är sämst i öst och fjärde sämst i hela ligan baserat på den fördjupande statististiska analysen med 45, 96. Motståndarna har skapat hela 159 chanser mer än Rangers på 22 matcher, eller drygt sju chanser per match i medeltal.

Trots det har Manhattans hockeykämpar lyckats vinna 12 av sina 22 första matcher och producera en knappt positiv målskillnad: 68-65. För närvarande räcker det till andra plats i Metropolitan.

Det är ändå jämnt så det förslår i Metropolitan och att Rangers skulle hålla sig bland de tre första och lägga vantarna på en direkt slutspelsplats verkar orealistiskt. Åtminstone Washington susar förbi.

Dessutom skulle jag vara färdig att satsa pengar på att Pittsburgh, trots en verkligt trög start, inte finns bakom Rangers när aprilsolen stiger. Blir det ett wild card-race så har Rangers ligans bästa corsi-etta, Carolina Hurricanes, stora stygga Philadelphia samt lokalkonkurrenterna Islanders och New Jersey i faggorna i den egna divisionen.

Och så ser energigeneratorn Montreal Canadiens våldsamt bra ut i Atlantic.

Tvärtemot till vad så många trodde (kanske även undertecknad...) så har Montreals på förhand sett svaga spelartrupp levererat stort.

Unge fartmaskinen Max Domi är en dynamitladdning och återfinns bland de tio bästa i NHL:s poängliga (11 + 15 på 22 matcher), problembarnet Jonathan Drouin har verkligen hittat hem, ”vagabonden” Tomas Tatar trivs som fisken i vattnet, målsprutan & rivjärnet Brendan Gallagher leverar match efter match och Jeff Petry har blivit en tvättäkta första back.

Bild: Icon Sportswire (A Division of XML Team Solutions) All Rights Reserved

Uppåt för Habs och Jesperi Kotkaniemi. Jesperi Kotkaniemi, Montreal Canadiens Bild: Icon Sportswire (A Division of XML Team Solutions) All Rights Reserved

Då har jag inte nämnt ”världens bästa målvakt” Carey Price, som haft svåra säsonger och igen den här säsongen spelat ordentligt under sin potential. Ändå är Canadiens på slutspelsplats. Om och när Price får spelet att stämma i längre perioder så blir Habs extremt svåra att slå.

Som socker på botten finns såklart en kvartett alldeles ypperliga finländare.

Habs kommande franchise-spelare, 18-åringen Jesperi Kotkaniemi, har slagit alla med häpnad och axlat rollen som center i NHL galant. 3+9 och smarta grejer på löpande band – en storstjärna i görningen.

Artturi Lehkonen bär ett ”A” på bröstet vilket visar hans inställning. Han kan fortfarande bli mycket, mycket bättre, men i sin roll som energispelare i Kotkaniemis kedja visar han gnista och gör matchvinnande grejer kväll efter kväll.

”Finnlinans” tredje medlem Joel Armia gick på en verkligt beklaglig skada som håller honom borta ett gott tag. Innan det hann Björneborgskillen bli en viktig del av Canadiens energiska spelmaskin.

Och så finns Antti Niemi där som andra val i mål. Stanley Cup-vinnaren från 2010 har trots en blygsam räddningsprocent vunnit fyra av sina sex spelade matcher. Att stoppa de rätta puckarna har alltid varit den oskäligt hårt kritiserade Niemis starkaste sida.

Montreal är för övrigt sjätte i ligans corsi-statistik: 52,5 procent och +86 i skapade chanser.

Ur överraskningstrion kommer alltså Rangers att rasa, medan både Buffalo och Montreal antagligen är med i kampen hela vägen – stolpe ut eller in avgör.

Av lagen som nu är utanför kommer nog Pittsburgh igen, precis som ifjol. Kanadensaren Sidney Crosby kan fira grannens tacksägelsehelg med ro i sinnet – pingvinerna hittar alltid hem.