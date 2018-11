Pargas tar sitt ansvar – nu ska fuktrapporter tas på allvar

Pargas stad ändrar sina rutiner angående rapporter och rekommendationer som görs för hus där man misstänker inomhusluftproblem.

– Vi kommer att ha flera personer som jobbar med rapporterna, så att det inte ligger för mycket på en person, säger Pargas stads tekniska chef Ted Bergman.

Ted Bergman med ett schema över hur processen fortskrider. Ted Bergman sitter vid sitt skrivbord med papper framför sig. Bild: Linus Hoffman / Yle

Orsaken är den uppståndelse som uppstått kring Gamla kommunalstugan, som har visat sig ha dålig inomhusluft och oreparerade fuktskador. Många av de anställda i huset har också haft diffusa problem som lunginflammation och rinnande ögon.

– Fastigheter är en sak, samtidigt är verksamheten i byggnaderna ansvarig för sin personal. Därför behöver vi aktivt samarbeta, så att både arbetsgivaren på stället och fastighetsägaren sitter vid samma bord när man fattar beslut och evaluerar rapporter.

Rekommendationer att utrymma huset redan för ett år sedan

Yle Åboland kunde tidigare i veckan berätta att hyresgästerna Åbolands Ungdomsförbund, konstklubben Pictura och Leader-gruppen I samma båt – samassa veneessä i slutet av oktober flyttade ut ur Gamla kommunalstugan, efter att staden informerat om den dåliga inomhusluften och om de rekommendationer som gjorts att utrymma huset.

Det visade sig att staden hade fått de rekommendationerna att tömma huset redan för ett år sedan, i slutet av oktober 2017.



Brev på finska med texten: Vi rekommenderar att verksamheten i lokalerna flyttas bort och att lokalerna stängs enligt en snabb tidtabell. Bild: Linus Hoffman / Yle

– Processen där är sådan att vi har börjat gå igenom vad som har hänt, hur och vad vi kan förändra, och vilken lärdom vi tar av det här.

En av de saker Bergman hittat är att Pargas stad i november 2017 faktiskt skickat ett mejl till de användare som satt i huset då.

I det mejlet fanns också konsultföretagets rapport om Gamla Kommunalstugans skick med som bilaga, men ingen noterade då rekommendationerna att huset med det snaraste borde utrymmas på grund av inomhusluften.

Många har fått diffusa symtom

De organisationer och de människor som jobbat i Gamla kommunalstugan samlas nästa vecka för att diskutera hur de ska gå vidare med sina problem.

Många av dem har i huset haft huvudvärk, andningsproblem och rinnande ögon. Läraren Stella Tiisala från konstklubben Pictura kan vistas bara en kort tid i huset, annars tappar hon rösten.

Stella Tiisala. Stella Tiisala. Bild: Linus Hoffman / Yle

– Det är svårt att rengöra kläder helt och hållet. Men det värsta stället är min säng hemma, för mögel och strålsvamp kommer lätt hem och den varma, lite fuktiga sängen har idealiska förhållanden för dem, säger Tiisala.

En vikarie vid Åbolands Ungdomsförbund var tvungen att sluta för att hon inte kunde vistas i byggnaden. Också vid Pictura har en lärare varit tvungen att sluta och en del föräldrar har berättat att deras barn har uppvisat symtom som tyder på att de vistats där det finns mögel.

Viktigt lyssna hur både huset och de anställda mår

Ted Bergman betonar än en gång att Pargas stad härefter måste tänka på helheten. Det gäller att ta hand om fastigheterna, men lika mycket handlar det om att lyssna på och ta hand om de anställda som jobbar där.

– I de rapporter som gjorts är människor intervjuade, så i de kommande processerna måste vi ha med den biten. Dessutom måste vi ha med läkare och arbetshälsovård när det gäller våra egna anställda, så att vi har en tydlig process för det här. Och när det gäller externa parter som hyresgäster, så måste vi fundera på hur vi gör där också, säger Bergman.

Pictura har tre lärare och 85 elever i tio olika grupper. Eleverna i åldern 5-16 år har varje vecka haft undervisning i övre våningen av Gamla Kommunalstugan.

Stella Tiisala undrar om något av materialet kan sparas, exempelvis de svarta tavelramar på hyllan mellan fönstren, vilka inköptes i början av terminen. Stella Tiisala i konstklubben Picturas lager bland olika material. Bild: Linus Hoffman / Yle

– Just nu går det bra, för vi har just kommit in i huset och jag öppnade genast ett fönster. Men då huset stått oanvänt ett tag nu så märker man hur tjock luften är, säger Tiisala.

Skador som staden orsakat ska ersättas

När Tiisala tittar sig omkring i huset blir hon ledsen över alla de konstverk som nu troligen måste slängas bort. Material med hårda ytor kan troligen användas igen, bara man torkar av dem noga, men alla mjukare föremål måste joniseras och saneras, eller helt slängas bort.



Konstverk gjorda av barn i konstklubben Pictura. Konstverk gjorda av barn i konstklubben Pictura. Bild: Linus Hoffman / Yle

– Vi har mycket pengar fast här. I början av terminen köptes ritpapper och tavelramar för flera hundra euro.

Men Ted Bergman säger att det är klart att staden ersätter det man orsakat.

– Det är ingen sak med det. Saker är lättare än människor. Den saken är ganska klar. Har vi saker som luktar så att de måste saneras eller om värdet ersätts, så är det en diskussion som vi naturligtvis får ta upp med dem.

Stella Tiisala undrar också varför Pictura fortfarande måste betala halva hyran för utrymmena, fastän man inte ens får vara där.

Enligt Ted Bergman är hyran naturligtvis också en sak som man kommer att diskutera med användarna.