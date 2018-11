Andrea Julin lyckades i kvalet – en av tre blåvita åkare som gick vidare till kvartsfinal

För andra gången i karriären kommer Andrea Julin att åka om världscuppoäng i sprint. Julin tog sig vidare från kvalet som 27:e åkare. För världscupdebutanten Julia Häger tog det stopp i kvalet.

IF Minkens Andrea Julin har kommit tillbaka på ett imponerande sätt efter sin ryggoperation i våras. Hon har gjort bra tävlingar på hemmaplan mot nationellt motstånd och då världseliten nu samlades i Ruka gjorde hon ett strålande kval i sprinten.

Julin har gått vidare från kvalet en gång tidigare i världscupen. Det var i Ruka 2016 och nu fick hon til det igen och tog sig in bland de 30 bästa som får åka i kvartsfinalerna.

Julin slutade på 27:e plats och var tillsammans med Krista Pärmäkoski och Johanna Matintalo de enda finländska åkarna som gick vidare.

– Jag går bara ut och njuter, säger Julin inför eftermiddagens finalplass.

Häger nöjd trots missat avancemang

Klubbkamraten Julia Häger fick en snabb kallelse till Ruka. Från första början var hon reserv men i torsdags kom beskedet att hon får göra världscupdebut.

Häger gick ut som sista åkare i sprinten och korsade till slut mållinjen som 68:e dam. Häger skulle ha behövt åka drygt 20 sekunder snabbare för att gå vidare från kvalet.

– Det gick lite sämre än vad jag hade förväntat mig, det kändes bättre på uppvärmningen. Det var mycket nytt nu och jag blev glad av publikstödet.

– Jag hade ingen aning om var jag stod inför säsongen och nu står jag här i världscupen. Jag är nog nöjd och jag kan bli mycket bättre, det här ger mycket motivation, säger Häger till Yle Sporten.

Julia Häger. IF Minkens Julia Häger i elden i skidspåret vintern 2016-2017. Bild: Privat/JuhaLevonen

Ryskan Natalija Neprjajeva var snabbast av alla i kvalet. Hon besegrade förra säsongens vinnare av sprintvärldscupen Maiken Caspersen Falla med 1,45 sekunder.

Hakola fyra i kvalet

På herrsidan gick hela sju blåvita åkare vidare från kvalet. Ristomatti Hakola visade igen fin form då han var fyra i kvalet och Vasaåkaren Joni Mäki gjorde en stark insats med sin femteplats.

Ari Luusua (12), Lauri Vuorinen (13), Anssi Pentsinen (17), Martti Jylhä (27) och Turo Sipilä (30) får även tävla vidare på eftermiddagen.

Juuso Haarala från IF Minken lyckades inte ta sig in bland de 30 bästa. Haarala fick nöja sig med en 48:e plats.

Finalpasset i Ruka börjar klockan 13.30.

Resultat:

Damer:

1. Natalija Neprjajeva RUS 2.56,50

2. Maiken Caspersen Falla NOR +1,45

3. Stina Nilsson SWE +1,69

4. Julia Belorukova RUS +1,71

5. Katja Visnar SLO +3,01

6. Sadie Bjornsen USA +3,01

-----------------

16. Krista Pärmäkoski FIN +6,27

20. Johanna Matintalo FIN +6,85

27. Andrea Julin FIN +8,02

31. Leena Nurmi FIN +8,77

36. Katri Lylynperä FIN +10,29

41. Laura Mononen FIN +11,75

44. Maaret Pajunoja FIN +13,28

48. Vilma Nissinen FIN +14,45

50. Hanna Varjus FIN +15,12

54. Anne Kyllönen FIN +17,02

59. Johanna Ukkola FIN +18,13

63. Heini Hokkanen FIN +21,53

64. Josefina Böök FIN +24,20

68. Julia Häger FIN +27,54

71. Petra Torvinen FIN +32,47

Herrar:

1. Johannes Hösflot Kläbo NOR 2.28,95

2. Eirik Bransdal NOR +3,21

3. Aleksandr Bolsjunov RUS +3,75

4. Ristomatti Hakola FIN +4,47

5. Joni Mäki FIN +5,35

6. Kasper Stadaas NOR +5,53

----------------

12. Ari Luusua FIN +7,04

13. Lauri Vuorinen FIN +7,49

17. Anssi Pentsinen FIN 7,98

27. Martti Jylhä FIN +9,51

30. Turo Sipilä FIN +9,79

43. Lauro Mannila FIN +11,42

48. Juuso Haarala FIN +12,17

54. Verneri Suhonen FIN +12,86

58. Lauri Lepistö FIN +13,67

62. Juho Mikkonen FIN +14,02

65. Ville Ahonen FIN +15,00

71. Ville-Petteri Saarela FIN +16,31

72. Heikki Korpela FIN +16,49