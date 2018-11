Borgåkonstnären Monica Wickströms fredsinspirerade smycke ställs ut på FN:s högkvarter i New York

Den 26 november till 5 december ordnas en smyckesutställning i Förenta Nationernas högkvarter i New York.

22 konstnärer från tio olika länder har fått i uppgift att designa smycken till minnet av freden efter första världskriget. Monica Wickström från Borgå är den enda nordiska konstnären bland dem.

För ett år sedan startade den rumänska organisationen Assamblage – The National Association for Contemporary Jewelry projektet Camera Lucida i samarbete med Rumäniens ständiga representation vid FN i New York City.

I samband med projektet valdes sammanlagt 22 olika rumänska och internationella konstnärer ut för att designa smycken.

Konstnärerna kommer, förutom från Rumänien och Finland, bland annat från USA, Frankrike, Italien, Spanien, Costa Rica, Mexiko och Sydkorea.

– Bara att ens bli utsedd till det här uppdraget känns stort, berättar Monica Wickström som kom med i projektet genom den finländska föreningen Korutaideyhdistys.

Wickström designade halsbandssmycket Alliance. Namnet hänför sig till de två allianser som stred mot varandra under första världskriget.

Halsbandet Alliance. Halsbandet Alliance. Bild: Monica Wickström

Längst ner på halsbandet hänger ett hjärta. På båda sidorna hänger det en liten tejprulle, högst upp finns en silverring och mellan de här föremålen hänger det små engångspipetter.

– Jag kom att tänka på tårar eftersom det handlar om första världskriget. Därför valde jag att använda engångspipetter som man fuktar ögonen med, berättar Wickström om hur hela idén väcktes.

En närbild på silverringen och en pipett i halsbandet Alliance. Närbild av silverringen i halsbandet Alliance. Bild: Monica Wickström

Tejprullarna symboliserar i sin tur axlarna på militäruniformer.

– De är vita eftersom freden är vit.

Hjärtat som hänger längst ner i halsbandet är något som Wickström har hittat i ett påskägg.

En tanke bakom alla verk

Monica Wickström, som numera är pensionär, har hållit på med smyckeskonst under en lång tid.

I sin konst tar hon tillvara på gamla föremål. Det finns en tanke bakom alla verk.

– Det kan vara en åsikt som man vill föra fram eller ett problem i samhället som man vill kritisera.

Föremål som liknar skrynkliga sedlar och kreditkort pryder halsbandet Money has Spoken, som hör till smyckeskollektionen Money Talks. Monica Wikströms smycke "Money has spoken" Bild: Yle/ Stefan Paavola

Den bakomliggande tanken ska genomsyra hela konstverket, anser Wickström.

– Många får en aha-upplevelse när de ser verken, berättar hon.

I dagens läge hinner Wickström dessvärre inte med så mycket smyckeskonst. Hon håller för tillfället nämligen på att tömma ett hus.

Halsbandet Strong Life. Monica Wikströms smycke "Strong life" Bild: Yle/ Stefan Paavola

– Jag har en massa idéer men inte så mycket tid just nu. Ibland tar jag ledigt från det jobbiga tömmandet för att skapa konst.

Samtidigt som Wickström tömmer huset hittar hon också en hel del material som kan användas i framtida verk.

– Det är ganska besvärligt att avgöra vad jag ska slänga och vad jag ska behålla, berättar hon.

Grämer sig över nedlagda konstinriktningar

Monica Wickström har tidigare undervisat på Borgå hantverks- och konstindustriskola, numera en del av Inveon. Att undervisningen i smyckeskonst nu helt har lagts ner i Borgå ser hon som mycket beklagligt.

Liknande inriktningar uppmärksammar man tyvärr också mycket dåligt, anser hon.

Broschen Frihet, jämlikhet och broderskap. Monica Wikströms smycke "Frihet, jämlikhet och broderskap" Bild: Yle/ Stefan Paavola

– Den ena linjen efter den andra läggs ner. Det är synd.

Wickström förstår att högskolor inte kan utbilda många konstnärer men grämer sig över nedlagda konstinriktningar på andra stadiet.

– Det är ju frågan om unga studerande som kanske ännu inte vet vad de vill börja syssla med.

Halsbandet The Elk Paid a Visit – Älgen var på besök. Monica Wikströms smycke "Elf paid a visit" Bild: Yle/ Stefan Paavola

Wickström anser att konststudier ger studerande en förmåga att lösa problem och tänka kreativt.

– Och det behövs ju i alla yrken!